Garitano: "La acción de Pozo es una penalti claro que nos hubiese dado la victoria"

Gaizka Garitano suma 16 partidos desde su llegada sin conocer la victoria, unos números inéditos en la historia de la máxima categoría. El entrenador del cuadro almeriense ha insistido en lo cerca que ha estado el triunfo. "Poco más le puedo pedir a los jugadores", ha reconocido en la sala de prensa del estadio granadino.

"El equipo compite, pero no consigue ganar", ha añadido. En el debut de Viera con la casaca rojiblanca, el vasco ha reconocido que "ha jugado muy bien", aunque también se ha lamentado que tres de los cuatro cambios han sido por problemas físicos.

El partido: "Los dos hemos querido ganar y hemos tenido situaciones para ello. En el primer tiempo hemos estado muy bien, pero en el segundo ellos han mejorado con la entrada de Boyé. Hemos podido hacer gol en las últimas transiciones, pero el final no contenta a ninguno. Incluso ese penalti a Pozo, que para mí es clarísimo. Hemos estado muy muy cerca de ganar, hemos hecho méritos para ello, pero es verdad que en esos contragolpes de tres para dos no estamos acertados. Es una pena porque el equipo también ha defendido bien".

Los cambios: "De los cuatro cambios, tres los han pedido los jugadores. Jonathan no podía más, Choco tenía calambres y Baba estaba lesionado. Los que han entrado también lo han hecho bien porque hemos tenido ocasiones claras al final. Con la velocidad de Pozo hemos tenido tres ocasiones claras y un penalti a favor".

Dinámica: "La tónica de nuestros partidos es dar buenas sensaciones y estar cerca de ganar, pero por una cosa o por otra no lo estamos consiguiendo. Hemos hecho un buen partido, hemos podido ganar, aunque poco más le puedo pedir a los jugadores".

Primera victoria: "El equipo, semana tras semana, compite, da la cara y está cerca de ganar. A la afición darle las gracias por todo lo que está haciendo en una situación muy complicada. Ellos son los mejores del Almería esta temporada. Lógicamente se van tristes por no ver una victoria y esto se está haciendo largo para todos, pero especialmente para ellos".

El rival: "Los dos hemos querido ganar, pero al final es una pena que no hayamos concretado esas últimas ocasiones en los últimos minutos. Es una pena no irnos con algún gol más en el marcador".

Frustración: "Hay sensación de frustración porque el equipo ha hecho méritos para ganar. Hemos salido al campo con personalidad y hemos completado uno de los mejores primeros tiempos de la temporada. Ellos han apretado en el segundo, pero el equipo ha defendido muy bien. Además, las contras más claras han sido nuestras y en situaciones en las que deberíamos haber hecho gol, pero nos ha faltado acierto".

Garitano: "No conseguimos ganar, aunque estamos muy cerca siempre"

Arbitraje: "Las jugadas polémicas no nos están favoreciendo. El árbitro ha pitado un penalti que no ha sido y ha tenido que corregir el VAR, pero ya iba para penalti cuando no ha sido. La de Pozo es un derribo claro que nos hubiese dado la victoria".

Jonathan Viera: "Viera ha estado muy bien. Nos ha aguantado 65 minutos muy buenos. Es un jugador que nos viene muy bien y que ha completado un gran encuentro. Se nota esa calidad y personalidad que tiene. Cuando ha estado en el campo, muy bien".

Situación: "Es duro. Es una situación complicada. El equipo compite, pero no consigue ganar. Hoy hemos jugado contra un equipo con mucha personalidad. Hemos llegado arriba y hemos generado ocasiones de gol. Pero no conseguimos ganar, aunque estamos muy cerca siempre".