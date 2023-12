¿Garitano se comerá el turrón?: "Un entrenador que no gana está expuesto a que lo echen"

Al mal tiempo no queda más remedio que intentar poner buena cara y en esas se encuentra Gaizka Garitano, que últimamente no se esfuerza por esconder las carencias que arrastra el plantel. Este miércoles en Montjuic ante el FC Barcelona dirigirá su noveno partido al frente del banquillo de la UD Almería y el balance no mejora a su antecesor, Vicente Moreno, ya que de 24 puntos en liza apenas ha podido sumar 2, resultantes de sendos empates ante Betis y Mallorca, ambos por 0-0.

La visita al feudo del Barça no parece el caladero más propicio para remontar el vuelo, menos aún con las bajas de Robertone y Melero, quienes se suman a las ya conocidas de Pubill, Suárez, Marezi y Koné, pero el equipo intentará dar la cara como ya hiciera en la última salida al Metropolitano, donde puso en aprietos al Atlético de Madrid.

Bajas para Montjuic: "Melero y Robertone están descartados, ambos están lesionados, aparte de que Robertone tiene tarjetas. Estamos a expensas de ver cómo está la gente luego [entrenan esta tarde], pero no hay sorpresas negativas de momento".

Rival: "Jugamos ante un gran equipo en un escenario difícil, pero estamos compitiendo ante todos los equipos y esa es la idea. Haciendo partidos mejores o peores estamos siendo competitivos en todos y no estamos para regalar nada ni ponérselo fácil a nadie".

Sin victorias: "El otro día perdimos la oportunidad de lograr la primera victoria y vamos a un feudo difícil por la calidad del rival, pero ya jugamos ante el Atlético y en Getafe y competimos. Mañana no tiene que ser la excepción, tenemos que sacar ese amor propio y coraje".

Optimista pese a todo: "Intento ser optimista y positivo porque hemos competido en todos los escenarios y nos hemos movido en resultados cortos, salvo los últimos 20 minutos de Girona".

El acierto del Barça, clave: "Ellos todo lo que no sea ganar la Liga o la Champions siempre es mala situación. El otro día pierden en casa ante el Girona y en el primer tiempo pueden ganar de 3 o 4 goles, según su acierto así transcurre el partido porque generan muchas ocasiones por calidad".

Sin De Jong: "Es un jugador clave para ellos, especial porque les hace jugar. Es el que mejores recursos tiene para mover el balón y crear juego, no tenerlo puede ser una ventaja, pero jugará otro de enorme calidad y hay que tener cuidado con todo".

Los de Xavi, menos sólidos en defensa: "Quizá la mayor diferencia entre el Barça de la temporada pasada y el de esta es que era solidísimo porque encajaba muy poco. En el juego ofensivo el potencial sigue siendo grande por cómo llegan y el uno contra uno que tienen, que debe defenderse con ayudas".

Igual de fuertes en ataque: "Solo ha dejado de marcar el día de Getafe en la primera jornada, siempre hace gol, sean muchos o pocos, depende de su acierto. El Girona ganó 2-4, pero el Barça debió meter más goles. Tienes que hacer las cosas bien, dar una gran versión y tener ese punto de suerte".

Dos porterías a 0: "Estamos empezando a ser más sólidos. El día del Betis no encajamos y contra el Mallorca aunque no fuera un buen partido, tampoco. A partir de ahí tenemos que crecer. La mejora está en ir allí y saber que estaremos tiempo defendiendo sin balón e intentar ser dinámicos arriba".

Salir enchufados: "En esos campos es muy importante ser sólidos en los primeros 20 minutos porque de lo contrario se hace difícil remontar. Ya nos ocurrió en el Metropolitano. Es importante sostener su arranque porque luego condiciona mucho el resto. Es clave salir fuerte".

¿Teme no comerse el turrón?: "Bueno, yo trabajo para seguir entrenando con la misma ilusión del primer día que vine, pero es cierto que estamos en la misma línea de lo que estaba antes y no hemos hecho mejorar los resultados que el equipo tenía. Trabajamos con la máxima energía y la mente puesta en el próximo partido para seguir. También en que podamos disponer con el mercado de enero de algunos fichajes o de poder disfrutar de jugadores que no hemos podido como Luis Suárez, Pubill o Marezi y gente que está lesionada. A partir de enero podremos mejorar al equipo, pero un entrenador que no gana siempre está expuesto a que lo echen. Nosotros tenemos experiencia en el mundo del fútbol en sitios donde hemos ganado y no. Estamos abiertos a todo, lo que tengo claro es que estamos fuertes para seguir, con mucha ilusión y pensando en intentar ganar mañana, no en lo que pueda pasar".

Felicitación a la afición: "Deseo Feliz Navidad y Año Nuevo a toda la afición y que pasen unas buenas fiestas"