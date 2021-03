Gomes: "Encajar goles no es un problema de tener malos defensas"

José Gomes, técnico rojiblanco, comparecía ante los medios de comunicación en una semana en la que los jugadores no han hablado públicamente. El míster decía lo siguiente acerca del partido de este domingo. "El Girona es mucho más que dos jugadores. La intensidad de sus centrocampistas y cómo aprietan nos va a complicar mucho la vida. Francisco está haciendo un gran trabajo, es un equipo muy serio".

El míster tiene claro que el partido va a ser de una gran exigencia: "Hay que tener movilidad y profundidad para superar la intensidad defensiva de los jugadores del Girona. Así seremos capaces de crear ocasiones de gol". Lo que no pretende es tomarse la revancha ante un conjunto al que todavía no ha sido capaz de ganar. "Entonces no nos centraríamos sólo en el fútbol, debemos de poner toda la atención en los tres puntos. Todos los equipos se vuelven ahora más intensos y eso complica mucho las cosas en cada partido".

Precisamente por ello, es fundamental que el Almería vuelva a dejar su portería a cero. "Siempre trabajamos organización defensiva y esta semana hemos insistido en ello. No podemos pensar que si hacemos muchos goles es que tenemos muy buenos delanteros y si encajamos, es que tenemos malos defensas. Hay muchos goles que empiezan delante, es un problema de equipo. Si somos fuertes en las transiciones, no nos van a crear tantas ocasiones. También tenemos que reducir el número de disparos que nos hacen".

Preguntado sobre un posible cambio de sistema, Gomes apuntó que "es una fotografía, no tiene vida. Hemos cambiado durante el transcurso de los partidos, depende de cómo se coloquen los jugadores. Entiendo que a la gente le gusten los cambios, sobre todo en ataque cuando se va perdiendo, y nosotros lo hacemos, somo un equipo plástico".

Si el Almería es capaz de recuperar su filosofía, recuperará esa sensación de equipo invencible, que le permita entrar de una vez en ascenso directo. Gomes destaca lo caro que se han puesto los puestos de arriba, haciendo alusión a una información publicada por Diario de Almería. "Mis jugadores están trabajando muy bien, pero el ascenso directo estamos viendo que está muy caro. Los equipos de arriba están haciendo muchos puntos, nosotros sólo podemos centrarnos en hacer nuestro trabajo, esta categoría es muy competitiva, todas las semanas va a haber sorpresas y debemos de evitar los sorpresas. Depende de nosotros lo que buscamos".

Para acabar, el míster se refirió a dos asuntos complicados. Por un lado, el tema de las manos y los penaltis que últimamente tanto daño le han hecho a su equipo. "La regla de la mano es complicada de gestionar y de arbitrar. Una patada es una falta dentro o fuera del área, pero una mano es diferente si eres atacante o defensor. Creo que esta regla la van a revisar y cambiar".

Igualmente, explicó que pasa con un fichaje invernal que levantó muchas esperanzas, pero que todavía apenas ha aportado en los partidos. "Ha entrado poco, es verdad que en el último partido podía haber jugado más. No hay nadie que quiera lo mejor para el Almería más que yo. Brian estaba entrenando con un entrenador personal para cuando le llegara la oportunidad y ahora tiene que meteres en la disciplina dell grupo. Estoy contento con él, está feliz, mejorando y es un proceso de adaptación normal. Hay que darles tiempo, sobre todo en enero que no hay pretemporada. No hay caso Brian".