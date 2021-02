Balliu será baja en Gerona, Sadiq aguanta con cuatro amarillas

El Almería comenzará a preparar el choque ante el Girona el próximo martes y lo hará sabiendo que no va a poder contar con Iván Balliu. Como ocurriera la pasada temporada en la visita a Montilivi previa a los play off, el de Caldas de Malavella no podrá estar en tierras catalanas en un partido nuevamente importante para los rojiblancos, después de ver amarilla con el partido ya sentenciado el sábado ante el Lugo. Será una baja importante, puesto que Balliu es fundamental tanto por lo que aporta en el césped como por la garra que le imprime a sus compañeros.

Su puesto estará cubierto por Buñuel, que ha cumplido con buena nota en los partidos que ha jugado. El navarro tiene menos llegada que Balliu, pero defensivamente es seguro. Tendrá una dura prueba, puesto que la banda izquierda del Girona es una de sus armas fuertes. Akieme tuvo también molestias al finalizar el encuentro frente al conjunto lucense y esta semana tendrá que probarse a ver si es sólo sobrecarga y con fisioterapia y descanso mejora. Si no, Centelles entraría también en el once.

El que a priori va a estar en Gerona es Sadiq. El delantero aguanta con cuatro amarillas, como Maras y el propio Centelles, y estará disponible para tratar de lograr un triunfo que el Almería no logra en Montilivi desde que ganara con gol de Chumbi en el descuento el año del ascenso a Primera con Javi Gracia. Sadiq volvió a marcar frente al Lugo, se afianza como pichichi rojiblanco y lo normal es que juegue el próximo domingo a las 21:00. De todas formas habrá que ver si Gomes sigue con su apuesta de las rotaciones o ahora que el calendario se relaja, empieza a dar continuidad a un mismo once. Lo más normal ahora que físicamente hay una tregua es que acumule minutos un equipo titular para tratar de recuperar la esencia de juego, perdida desde hace unas jornadas.