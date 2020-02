Guti: "Hay que creer en esta plantilla"

José María Gutiérrez ha pasado por la sala de prensa con gesto de concentración, de gran cita futbolística. El Almería se juega mucho más que tres puntos en el Carranza, un buen resultado serviría para volver a cargar de moral a la tropa. "Tenemos muchas ganas de ganar, queremos que se vea reflejado nuestro trabajo. Hay que creer en esta plantilla. Cuando vienes de tantos partidos sin ganar, se ven más los fallos. Creo que estamos entrenando bien, nos hace falta ganar para que los jugadores vuelvan a creérselo".

El madrileño saben que en Cádiz hay que mostrar la mejor versión del Almería. "Cuando juegas en un estadio como el Carranza, hay que tener personalidad. Mentalmente estamos preparados para estos partidos, creo que hay que dar un paso al frente. Va a ser un partido de mucha tensión, nosotros queremos recortar puntos y ganar el golaverage. Hay muchos alicientes para ambos equipos".

"El Cádiz defiende muy bien, te deja proponer para que te equivoques y salen en velocidad. Nos conocemos los dos equipos, su forma de jugar es la habitual dentro y fuera. Esta semana he visto en los jugadores caras de partido grande, ante rival grande. Estamos convencidos de hacer un gran encuentro", reconocía un Guti que sigue confiando ciegamente en su trabajo: "Estoy igual de tranquilo, nunca me levanto pensando que va a ser mi último día. Me levanto pensando en aportar cosas, creo que tengo el respaldo del club y de los jugadores. Estamos en una mala racha, es cierto, pero motivados para cambiarla".