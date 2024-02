Lozano y Langa, agradecidos al Almería por la oportunidad

Choco Lozano y Bruno Langa fueron los últimos fichajes del mercado invernal de la UD Almería (a expensas de ver lo que acontece con Jonathan Viera). El delantero centro hondureño ya tuvo ocasión de estrenarse oficialmente como rojiblanco en Mestalla, mientras que el lateral zurdo mozambiqueño espera tener sus primeros minutos el próximo lunes ante el Athletic Club en el Power Horse.

Mohamed El Assy, CEO del cuadro indálico, presentaba esta mañana a ambos deseándoles la mejor de las fortunas en su nuevo periplo, el hondureño en calidad de cedido por el Getafe sin opción de compra y el africano también a préstamo por parte del Chaves portugués, pero en su caso con cláusula para adquirirlo en propiedad a final de la presente campaña.

Langa acepta el desafío

Gratitud: "Le agradezco la oportunidad al club y espero lograr los desafíos ayudando, vengo para eso. Sé que será difícil, pero estoy creciendo. Me fui de Mozambique a Portugal y espero llegar más lejos con trabajo".

Similitudes con Akieme: "Respecto a las comparaciones con Akieme no tengo mucho que hablar. Él tiene cosas que yo no tengo, pero intentaré dar mi mejor versión para ayudar al club".

Opción de compra: "Quiero continuar aquí siendo parte de esta familia aunque se descienda a Segunda, ese es mi objetivo".

Perfil: "Me considero un jugador muy competitivo que ayuda en la construcción de las jugadas y que va bien en la parte ofensiva. En el aspecto defensivo intento competir bien".

Meta: "Intentaré transmitir mi energía positiva, mis compañeros me recibieron muy bien y tanto en los entrenamientos como en los partidos intentaré poner mi granito de arena".

Lozano, dispuesto a subir la competitividad

Tener minutos: "Necesitaba salir para tener minutos. Sé la situación del club, pero veo al equipo bastante unido y optimista. Eso me gusta. Conozco la categoría y sé lo difícil que es. Pienso que con el trabajo más pronto que tarde llegará la recompensa y la dinámica cambiará".

Buen Almería: "Desde fuera se veía un Almería muy competitivo, con jugadores que pueden marcar la diferencia pero sin esa suerte. No tiene nada que envidiarle a otros equipos, te metes en esa dinámica y es difícil salir. El trabajo es fundamental y seguir optimistas".

Sin tirar la toalla: "Hay que seguir creyendo, no podemos tirar la toalla ni bajar la cabeza, hay que competir el siguiente partido y pensar más allá hoy por hoy nos haría daño. Así será más fácil, pensar de otra forma es equivocarse".

¿Titular ante el Athletic?: "Físicamente me siento bien. Tengo ganas y la disposición de jugar. Espero que me tengan en cuenta para salir de inicio, pero será decisión del entrenador. Estoy preparado para salir de titular y ojalá tenga la posibilidad".

Competencia: "Soy una persona que por más que se diga que no hay otro delantero creo que sí hay dos más que pueden estar ahí siempre. Vine con la mentalidad de sumar y acabar bien el año. Eso me permite exigirme el doble y no relajarme".

Percepción del club: "Desde fuera el Almería se ve un club que está creciendo y haciendo las cosas bien, con esfuerzos en los mercados de fichajes. Desde dentro se nota el buen trabajo, pero en la Liga los partidos son complicados y al entrar en esa dinámica es difícil salir. Estoy muy agradecido al Almería por abrirme las puertas de un lugar donde pueda sumar minutos. Aquí puedo aportar mucho y me dan esa oportunidad".

Objetivo de goles: "Nunca me gusta hablar de goles marcados, es lo peor que puede hacer un futbolista. La mayor cantidad posible para que el equipo sume de tres en tres puntos y tener esa primera alegría que todos estamos esperando. La gente acabó muy desanimada en Mestalla".