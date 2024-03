Mel: "En el Congreso se ponen a parir y nosotros no tenemos libertad de expresión"

Tras firmar la machada de conseguir la primera victoria del curso para la UD Almería coincidiendo con su estreno en el banquillo indálico en la visita a Las Palmas, Pepe Mel confía ahora en brindarle también el primer triunfo de la campaña a la sufrida afición rojiblanca, que no ve sumar 3 puntos en el Power Horse a los suyos desde que lo hicieran ante el Real Mallorca el pasado 20 de mayo de 2023, hace más de diez meses.

La cita será el sábado (16:15) ante un Osasuna en el que esta semana su entrenador, Jagoba Arrasate, anunciaba que no renovará su contrato, que expira en el mes de junio. Cuando Xavi Hernández hizo eso al frente del Barça el conjunto azulgrana arrancó una buena racha y en Almería se espera que no ocurra ahora el mismo 'efecto'.

Parón de selecciones: "Hubiéramos preferido que no hubiera parón porque el futbolista tiene ese subidón que le engancha a la competición tras dejar esa losa que tenían encima. Por desgracia perdimos 5 futbolistas. A nivel de autoestima sí vino bien. La primera semana limpia de entrenamiento tanto Marezi como Rado intentamos que se recuperaran de las dolencias que tenían y entrenaron muy poco. Los últimos entrenamientos sí los han hecho con normalidad.

Melero, baja por sanción: "Solo está la baja de Melero por sanción a falta de que venga Choco. A estas horas no ha llegado cautelar para Melero, por lo que está sancionado".

Libertad de expresión: "Es curioso que en el Congreso de los Diputados se pongan a parir y nosotros no tengamos esa libertad de expresión. Creo que cometió una ingeniudad, pero las reglas están así y sabemos que nuestro trabajo se puede ver perjudicado si hablamos. Libertad de expresión cero".

Buen ambiente: "Han pasado dos semanas y el equipo ha ganado. Hemos tenido días de reflexión y conocernos. Eso nos acerca más y el ambiente en el vestuario no es el mismo. Tienen el convencimiento de que van a ganar el sábado y eso nos refuerza".

Un peso menos: "Era una losa tremenda la que tenían encima porque nadie quiere ser el peor de la historia ni entrar en los libros por eso. Tenemos un equipo lo suficientemente bueno para competir en Primera y si no llegan los resultados te tensas. Espero hacer disfrutar a la gente".

No mirar la tabla: "A los jugadores les he dicho que se olviden de la clasificación, la temporada y la realidad de la tabla, solo que piensen en disfrutar de su profesión. La clasificación empezó la semana pasada y llevamos 3 de 3. Mirar la tabla genera pesimismo y estrés".

Sintonía con Ramazani: "Lo único que le dije a Ramazani es lo que todos en el mundo del fútbol pensamos sobre él, que es un futbolista fantástico, un alma libre que hay que sujetar porque si juegas en contra, tiemblas. Era un quebradero de cabeza y es mérito suyo".

Sesiones distendidas: "Hacemos los entrenamientos lo más amenos posible para que el futbolista se enganche porque cuando se pierde tanto luego cuesta. Eso es lo que hemos intentando cambiar".

Estado de Koné: "Con Koné hay que tener paciencia porque tuvo una lesión muy grave. La recuperación debe ser anímica y física, pero el alta médica no es todo. Le falta estar en disposición de participar con el resto. Vamos a tardar un poco en ver al verdadero Koné".

Fallos en la definición: "Ojalá solo fuera la finalización. Nos enfrentamos al equipo que mejor usa el balón parado y la UDA tampoco anda bien en eso. Conseguimos el otro día portería a cero... Cuando un equipo va último no es solo por una cuestión".

Balón parado rival: "Osasuna es el que mejor ejecuta el balón parado. Cada centro lateral es un dolor de cabeza para los defensores con Budimir y también las segundas jugadas. Eso los resume, con un plantel de futbolistas y cuerpo técnico que vienen haciéndolo bien varios años".

Arribas: "Con más de 25 futbolistas y solo pudiendo poner a 11 tengo que dejar a otros tantos fuera. Van a jugar todos y todos van a estar enchufados porque de eso me encargo yo. Si Arribas juega contra Osasuna uno tiene que salir fuera y estaremos en las mismas".

Primer triunfo en casa: "Lo contraproducente era intentar ganar y no poder. Salir al campo sabiéndote en deuda con la afición y contigo mismo. Ahora ves que es posible y no veo a Osasuna mejor jugador por jugador, salvo que tienen mejor entrenador. ¿Por qué no vamos a ganar?".

Proyecto en Segunda: "Édgar no va a decir que el míster es horroroso. Pero se le agradece porque es un chico fantástico. Nos conocemos el club y yo de dos semanas y cuanto más lo hagamos más cartas sobre la mesa habrá para decidir. El objetivo es ganar todos los partidos que pueda".

¿Renovación?: "Mi contrato acaba el 30 de junio y ya se verá lo que tenga que ser".

Olé, olé Pepe Mel: "Hicimos una comida... Los futbolistas son unos cachondos y ponen mucho en el vestuario eso de 'olé, olé Pepe Mel'"