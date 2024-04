Melero: "Es la temporada más dificíl de mi carrera. No hemos estado a la altura"

Con contrato hasta junio de 2026, Gonzalo Melero está llamado a convertirse en uno de los referentes del equipo el próximo curso en su intento de regresar cuanto antes a Primera División, categoría que podría volver a disfrutar como rojiblanco en caso de lograr la meta a las primeras de cambio.

Su irregular campaña, lastrada nuevamente por las lesiones, pero también por la sanción de cuatro partidos que le cayó tras el episodio vivido en el Santiago Bernabéu, dificultará que equipos de primer nivel se interesen este verano por sus servicios y, estando al 100% en el aspecto físico, sería un jugador muy aprovechable. En esta entrevista concedida a UDA Radio el centrocampista madrileño analiza un curso para olvidar.

¿Cómo está tras mes y medio sin competir, se le ha hecho largo?

Ha sido muy largo, la verdad. Entrenar sin ese aliciente del fin de semana es más complicado al no poder ayudar a los compañeros en la situación en la que estamos. Es duro de llevar. Intenté ayudar en el día a día y tengo ganas de volver a pisar el verde el domingo y volver a participar para defender la camiseta hasta el final.

¿Qué tal anímicamente tras el descenso?

El día que se consuma el descenso definitivo no es un día más. La situación estaba muy complicada y durante la semana pasada las esperanzas eran mínimas. Anímicamente está siendo una temporada muy difícil, personalmente la más difícil de mi carrera, a nivel individual y colectivo. Este vestuario necesita desconectar, que llegue el final de temporada. Es un sentimiento común ahí dentro porque lo que estamos viviendo es muy complicado. A la vez tenemos que intentar competir bien los 5 últimos partidos para sumar los puntos que podamos. La afición y el club merecen que el equipo dé la cara hasta el final mejor de lo que lo ha hecho porque no hemos estado a la altura.

¿Podían intuir internamente lo que ha ocurrido?

Ese no era el pensamiento a principio de temporada porque vinieron muchos buenos jugadores. Ha salido como nadie quería y son situaciones del fútbol. Los equipos que estamos ahí van subiendo y bajando y es difícil consolidarse en Primera por el nivel. Tanto los jugadores como la gente del club tiene que aprender de ello y mejorar porque estoy seguro de que pronto estaremos otra vez de vuelta e intentaremos que lo que no ha salido bien no vuelva a suceder.

¿La temporada que viene será una especie de reválida?

A modo de experiencia personal las veces que he vivido cosas así cuando empieza una nueva temporada quieres demostrar que has tenido un mal año. Todos tendremos ese pensamiento de demostrar que las cosas no han salido por X o por Y, pero que la gente tiene un nivel futbolístico alto. Por circunstancias la mayoría del equipo no ha logrado estar al 100% y eso nos ha lastrado. Estoy seguro de que todos tendrán esa mentalidad de corregir errores y hacerlo lo mejor posible porque hemos aprendido mucho de las situaciones vividas. Empezaremos a tope para tener esa revancha.

En Segunda serán el rival a batir...

Hay que tener humildad, saber quién somos y cuáles son los objetivos. Cada partido será una guerra en Segunda, juegues en casa, fuera, contra el primero o el último. El Almería tendrá muy buena plantilla, pero eso no te asegura nada. Hay que competir cada partido con los pies en el suelo.

¿Los cinco partidos restantes servirán para acabar con buenas sensaciones?

Son importantes porque defendemos el escudo y la afición se merece que estemos hasta el final intentando mejorar el nivel. Se lo debemos. También todo el mundo se juega cosas hasta el final, con intereses personales y colectivos. Hay que dar la talla porque somos profesionales. También es importante quitarnos esa losa de que al equipo le cuesta ganar. Si no ganamos ninguno de los 5 partidos hablaremos de ello a principios de la temporada que viene.

¿La próxima vez se moderá la lengua para hablar de los árbitros?

Ha pasado lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Era fácil sancionarme con 4 partidos. Desde el primer día sabía que iba a ser la cabeza de turco. Pienso que puede servirle para el futuro a mis compañeros de profesión, que abogen por esa libertad de expresión porque no se rige a todo el mundo por la misma vara de medir. He pagado los platos rotos pero en el futuro puede ayudar para hablar de lo que ocurre dentro del campo y si no que no nos saque la prensa.

El primer partido ya descendidos será en Vallecas...

Quedan partidos complicados con gente que se está jugando cosas importantes. A ver si somos capaces de liberarnos y jugar con menos presión tratando de divertirnos ya que hacemos lo que nos gusta. Que podamos ver las mejores versiones de nuestros jugadores. El domingo es un partido bonito en un estadio que habrá un buen ambiente para estar a la altura.

¿Cómo han sido sus sensaciones este año?

Han sido las peores desde que soy profesional a nivel individual en una temporada. Es la que menos he jugado y sentido que podía ayudar. A veces te apetece menos entrenar, pero somos enamorados del fútbol y queremos revancha. Siempre he intentando venir con esa esperanza de poder ser importante, pero por unas cosas o por otras este año no ha sido así.

El club ha emitido un comunicado de autocrítica, pero la gente sigue pensando que no es suficiente.

Si algo llevo por bandera es la realidad. Ha habido partidos con mala suerte y bajas importantes de los delanteros, pero cuando estás ahí con tantas jornadas es por algo más. Ya lo han hecho varios compañeros y el club, es cierto que no hemos dado lo que el club y la afición esperaba de nosotros y hemos pedido perdón, no podemos hacer más. El vestuario lo ha intentando viniendo todos los días con ganas de mejorar y ganar, estando a buen nivel, pero no ha valido con eso. Pedimos perdón a la afición, que siempre ha estado ahí. A veces nos han criticado, pero faltaría más con el año que llevamos. El otro día un grupo cantó en contra mientras otros nos apoyaban. Son críticas merecidas totalmente. Ojalá podamos devolverles la ilusión.