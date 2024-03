Pepe Mel, tras lograr la primera victoria de la temporada: "Ganar supone una liberación"

Después de más de 300 días, el conjunto rojiblanco ha logrado vencer un partido en Primera División. Pepe Mel ha comparecido en sala de prensa para señalar que "lo más importante es que hemos cortado una racha horrorosa de resultados que podría haber entrado en la historia" en un duelo que supone el punto de inflexión necesario para esta plantilla.

Primera victoria: "Al final del partido se ha visto que hemos hecho un corrillo y les he transmitido que este es el camino de las nueve finales que nos quedan. Pero no por la clasificación, que para nosotros es intrascendente, sino por el orgullo de la gente".

Debut: "Empezar ganando en esta nueva etapa es muy importante para mí, pero lo mejor es ver las caras de satisfacción de los futbolistas en el vestuario y ver cómo han luchado. En la primera parte se han divertido, pero en la segunda han sufrido contra un gran equipo".

Portería a cero: "En los momentos en los que la Unión Deportiva era más protagonista hemos sabido sufrir. Hemos hecho una portería a cero, que también es importante".

Marcos Peña: "Yo no miro el carné, sino pregúntaselo a uno que juega en Barcelona [Pedri]. Marcos Peña ha demostrado que hace las cosas que yo pido, que lo hace bien y que no le tiembla el pulso. El chico ha debutado en Primera y gana. No se le puede pedir más".

Vuelta a Gran Canaria: "Ha sido emocionante el cariño de la gente. Eso no se paga con nada. Está bien cómo te reciben, pero lo más importante es cómo te despiden. La gente tiene un buen recuerdo y yo quiero a esta tierra. Es un pueblo excepcional. Solo puedo desearle cosas buenas".

Factor Kirian: "Jugar contra Las Palmas y no saber que Kirian es uno de los objetivos prioritarios es absurdo, de mal profesional. Lo hemos hecho muy bien en la primera parte, aunque nos ha costado en la segunda. Todavía nos cuesta pensar que no debemos perder la victoria".

"Tienen la santa suerte de cobrar por jugar"

El rival: "Me siento partícipe de esta generación de futbolistas de Las Palmas, aunque no por mí, sino por ellos. He hablado con García Pimienta y le he dicho que estoy orgulloso de lo que están logrando. El mérito es de ellos. Tienen un futuro brillante".

Regreso de Viera: "Me ha asombrado de Viera sobre todo la tranquilidad que tenía desde esta mañana. He llegado aquí nervioso y él no. Es lo que tienen los genios. Jonathan quiere mucho a este club y a esta tierra. Le hubiese gustado ganar en otro sitio, pero no ha podido ser".

Mensaje: "Ganar supone una liberación. Para la tabla no significa nada porque no va a ir más allá de tres puntos. Sin embargo, para los jugadores supone comenzar a divertirse como si fuesen niños. No les tiene por qué costar. Tienen la santa suerte de cobrar por jugar".

Últimos minutos: "Tenían miedo de perder lo que tienes. Estábamos en el minuto 90 y Langa se la ha quitado de encima cuando podía jugarla. Es humano. Cuando uno ve que no le salen las cosas, reaccionas así".

Próxima semana: "Lo primero que han hecho es recordarme que les había prometido tres días libres. Ya les he dicho que si por eso son capaces de ganar, la semana que viene tienen otros tres".

Maximiano: "Maximiano ha hecho un partido de diez. Los porteros también juegan y cuando lo necesitas tienen que aparecer. Nos ha dado tranquilidad y paciencia. Ha sabido llevar el juego entendiendo bien el partido".

Convocatoria de Kirian y Valles: "Respeto a Luis de la Fuente porque es buen amigo. Tendrá mejor información que nosotros, pero Kirian es un futbolista excepcional y Valles es Toni Kroos con guantes".

Liberación: "Lo más destacable es que hemos cortado una racha horrorosa de resultados que podría haber entrado en la historia. El aficionado almeriense necesitaba una semana de descanso en la que solo se hablase de fútbol con una sonrisa. Y los jugadores igual".