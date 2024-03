Rachad Fettal da el triunfo a Marruecos sub-20 ante Estados Unidos

Además de los internacionales absolutos Dion Lopy, Iddrisu Baba, César Montes y Choco Lozano, la UD Almería ha aportado varios futbolistas a las categorías inferiores de las distintas selecciones en esta ventana internacional. Son los casos de Marc Pubill (España sub-21), Martin Svidersky (Eslovaquia sub-21) y Rachad Fettal (Marruecos sub-20).

El lateral diestro fue de los más destacados en el triunfo de la Rojita ante Bélgica, en partido clasificatorio para la Euro 2025 disputado en el Power Horse. Svidersky hizo un buen papel días antes en el duelo amistoso que Eslovaquia disputó precisamente ante los de Santi Denia, imponiéndose el cuadro centroeuropeo por 0-2.

También jugó en la noche de martes Rachad Fettal, que milita en el filial a las órdenes de Alberto Lasarte y que este curso ha entrado en algunas convocatorias del primer equipo. La selección marroquí recibía en duelo amistoso al combinado de Estados Unidos en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat y el 'tiburón' marcaba el tanto del triunfo local, único registrado en el encuentro, en el minuto 37 de partido.

🇲🇦 Rachad Fettal took the lead for Morocco U-20 against USA!pic.twitter.com/4zeXkJtszr