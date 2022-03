Rubi: "Esto va a ser una batalla terrible"

Ya se ha digerido la derrota del pasado fin de semana en Zaragoza y la Unión Deportiva Almería mira al frente. Rubi compareció este jueves para hablar sobre el duelo del Lugo y en primer lugar hizo una valoración sobre las pocas jornadas que quedan, en las que el Almería se va a jugar el todo por el todo en busca del ascenso.

"A medida que queda menos, la palabra importancia gana importancia. Quedan doce partidos, van a pasar muchas cosas como en la pasada jornada. Tenemos que centrarnos en ganar al Lugo e ir mirando al frente. Estamos dolidos por no haber sacado nada en Zaragoza", partido que según el míster, por suerte no ha dejado secuelas en el grupo: "Son partidos que pasan. El equipo hizo méritos y a un rival que teníamos casi enfilado, el público le da alas. Miremos lo positivo, si sacamos el partido del Lugo, de seis vamos a ganar cinco. Sí que os digo que los jugadores no están afectados anímicamente".

Nadie se esperaba una jornada como la pasada, donde perdieron tres de los cuatros primeros. El Almería tuvo en su mano recuperar el liderato, pero no fue capaz, lo que demuestra la dificultad del tramo final liguero. "Esto va a ser una batalla terrible, está precioso. Como tengamos la suerte de llevarnos el gato al agua, la fiesta va a ser grande. Luchamos con dos transatlánticos, pero también digo que nosotros tenemos un muy buen equipo. Vamos a disfrutar, con la máxima confianza de que lo vamos a lograr".

Respecto al rival de este sábado, el Lugo, Rubi sabe que al Mediterráneo llega un hueso duro de roer. "Es un equipo que lleva a rajatabla su modelo de juego, lo hace fenomenal. Lleva una derrota en quince partidos y nadie le ha ganado por más de un gol. No me espero variaciones de su estilo de juego". El míster no quiere dar señales del once titular y la posible incorporación del recién fichado Rodrigo Ely: "El rival nos va a estudiar muy bien estos días y no quiero dar pistas".

¿Otro fichaje tras la lesión de Martos?

Al igual que tras la lesión de Juanjo Nieto, el club se ha puesto manos a la obra para valorar una posible incorporación de un central para el tramo final de la competición, una vez conocida la lesión de larga duración de Iván Martos. "Hemos tenido mala fortuna con las lesiones, tres en tres semanas. Cada día llega un jugador nuevo con muleta al entrenamiento. El club está preparado por si surge alguna oportunidad. ¿Qué acabará pasando? Dani [Carriço] y Chumi están haciendo un esfuerzo para llegar".

"De piernas llegamos bien, pocos equipos vamos a ver desfondados. Tenemos recursos de jugadores pese a las limitaciones por las bajas. En el aspecto mental insistimos continuamente, en cada entrenamiento", finalizó el míster preguntado por el estado de la plantilla antes de afrontar el importante encuentro ante el Lugo, en el que el equipo quiere quitare el mal sabor de boca de La Romareda.