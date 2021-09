Rubi: "Jugamos con el convencimiento de que esto no se escapaba"

El técnico del Almería, Rubi, hizo el siguiente análisis del encuentro: "El partido ha sido duro y complicado. Le añadimos que no nos gusta quedarnos con diez pero si ganas con uno menos y marcando dos goles nos refuerza y muestra la personalidad de los futbolistas. En fútbol no hay dos partidos iguales, pero somos especialistas en complicarnos nosotros mismos. En muchos partidos ya hemos demostrado saber llevar mejor las situaciones pese a las adversidades. Me ha gustado cómo hemos acabado los últimos minutos, defendiendo ordenados, con el convencimiento de que esto no se nos escapaba".

El míster habló de Fernando y de las múltiples situaciones de gol de los visitantes. "Quizá sea el partido que más situaciones de gol nos han hecho, es verdad. Fernando ha estado espectacular y es el día que dejamos la portería a cero. No es un mal síntoma, el problema es encajar más de un gol. Independien-temente de que acierte o me equivoque, estoy para asumir la responsabilidad, la situación del partido de Amorebieta era que Makaridze podía ayudarnos en el juego aéreo porque el rival metía mucho centro a la olla. Fernando ya merecía la titularidad".

También hubo palabras de felicitación para Sadiq, que se desfondó. "Hemos tenido que correr mucho detrás de ellos, defendiendo más cerca de la portería de lo que nos gusta. Sadiq ha hecho una segunda parte extraordinaria, estirando al equipo, sacando faltas y ayudando a defender aunque ya le costaba volver. Misión cumplida".

El míster habla sobre los refuerzos de última hora del mercado "Pozo está totalmente disponible al venir en plena forma. Carriço no tiene aún los papeles en regla porque falta el tránsfer de China y era imposible. Babic ha estado convocado aunque reconoce que le falta un punto de forma. Dyego Sousa lleva 8 meses sin tocar balón".

"La victoria de hoy tiene mucho valor ante un rival que tiene buen equipo y aún no había perdido. Hemos tenido que soportar la carga psicológica de venir de una derrota no contemplada y encima con diez sin venirnos abajo y creyendo en ello", apuntó Rubi.

Hablan los protagonistas

El gran protagonista, Fernando, apuntó lo siguiente en UDA Radio. "El partido se nos ha puesto en contra, pero nos hemos rehecho, hemos sacado la raza y sabido sufrir para aguantar el resultado. Hemos estado sólidos para mantener la portería a cero. Ha sido un alivio parar varios de sus remates, sobre todo el cabezazo que nos pudo haber complicado el partido”.

Chumi, goleador, dijo que "es una victoria muy importante, tras quedarnos con uno menos había que tener paciencia. Ha habido trabajo y sacrificio para sacar los tres puntos. El partido de Amorebieta pasaron cosas malas y habrá partidos así, hay que saber sacarlos. Sadiq nos da mucho al equipo porque gana muchos balones y es un orgullo tenerlo en el equipo. El gol va para mi mujer”.

José Alberto, entrenador del Málaga "Siete minutos de desconexión, desde la expulsión hasta el 2-0... La expulsión nos relajó, el 1-0 nos desubicó y el 2-0 nos hizo meternos en la pelea"

Finalmente, el debutante Pozo indicó que "hemos logrado una victoria importante, sobre todo después de habernos quedado sin un compañero. Creo que nos hemos levantado muy bien después de la derrota del pasado fin de semana, que es lo más complicado en Segunda. El míster me ha dicho que estuviera tranquilo y ayudara al equipo en todo”.