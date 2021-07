La Unión Deportiva Almería consiguió este sábado su primera victoria de la pretemporada tras imponerse a un batallador Atlético Pulpileño gracias al triplete de Lazo, que también regaló el 3-0 a su compañero Ramazani en la recta final de la contienda. Este domingo, a las 19:00, tercer envite veraniego en El Rubial, ante el Águilas.

Los rojiblancos estrenaban su polémica nueva primera equipación ante un recién ascendido a Segunda RFEF que llegaba al anexo con solamente 18 jugadores, por lo que se le permitió hacer cambios rotativos. Para colmo, en el 5', Emilio Iglesias tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y los de Pulpí estuvieron con diez durante varios minutos ante una UDA que salió con Makaridze bajo palos, Buñuel, Maras, Ibiza y Akieme en defensa, con Samu como mediocentro con Appiah por banda izquierda, Portillo en la derecha, Robles y Arnau Puigmal por el centro y Sadiq como referencia ofensiva.

La primera ocasión la tuvo el cuadro local, en una chilena de Samu en el 7' que se marchó fuera por muy poco. Tres minutos más tarde encaraba Arnau a Héctor Pizana y el meta del Pulpileño ganó el mano a mano salvando a los suyos de encajar el 1-0. También lo hizo en el 19', en otro remate del ex del Manchester United. Los del Levante almeriense se estaban dejando la piel en defensa, pero no lograban generar contras para sorprender a un Almería que en el 38' volvía a intentarlo en un tiro de Maras. El serbio se aprovechó de un rechace en el área, pero no le pegó bien y la mandó fuera. Dos minutos más tarde Sadiq tuvo la más clara, aunque falló prácticamente a puerta vacía tras un gran centro de Portillo. El nigeriano volvió a tener otra oportunidad con el tiempo ya cumplido. Disparo de Akieme, paradón de Pizana y remate muy flojo de Sadiq en el rechace para poner fin al primer tiempo.

Juan Villar, autor del gol ante el Benfica, se quedó fuera de la convocatoria por molestias musculares

La segunda parte comenzó con un único cambio en el Almería. Rubi sentó a Appiah y dio entrada a Yanis, que en principio no estaba previsto que ni jugase, supuestamente por unas molestias. El franco-argelino mostró la misma parsimonia que en los entrenamientos, quizás por verse en la rampa de salida. En el 65' llegaría la jugada clave del partido. Sadiq perdió los nervios, dio un cabezazo a Mati y soltó una patada a otro jugador del Pulpileño y fue expulsado, dejando a la UD Almería con diez. El técnico catalán cambió a todo su equipo tras esta jugada, a excepción de Yanis, que se quedó en banda izquierda. Rosic entró en portería, con Nieto, Chumi, Iván Martos y Centelles en defensa, con Curro Sánchez y Robertone en el centro del campo, con Lazo por banda derecha y Ramazani en punta.

En inferioridad numérica, Lazo lideró a un Almería al que adelantó en el 74', le hizo poner tierra de por medio en el 79' con el 2-0 desde fuera del área, regaló el tercer a Ramazani (85') y el belga le devolvería el favor en el 88' para que el gaditano firmara su triplete en un amistoso en el que ejerció de Sadiq.