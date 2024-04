Vuelta al trabajo del Almería con Édgar y Baba al no concretarse su salida a la MLS

El Almería ha reanudado los entrenamientos tras la jornada de descanso que tuvo la plantilla el martes, y lo ha hecho con la presencia de Édgar González e Iddrisu Baba, que han entrenado con toda normalidad con el resto de compañeros. Hay que tener en cuenta que el defensa central fue baja frente al Villarreal por unas molestias en la rodilla, de las que ya está recuperado, mientras que el centrocampista ghanés no se ejercitó, con permiso del club, en la sesión del pasado lunes para ver si se concretaba su salida a los New England Revolutions de la MLS norteamericana, pero la oferta (algo menos de 3 millones de euros) no convenció a la directiva indálica.

La plantilla está ya centrada en su preparación para el próximo partido de Liga que de nuevo se disputará en casa, en el Power Horse Stadium el sábado, 27 de abril, a las 16:15 horas, correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports. Pepe Mel ha llevado a cabo este miércoles una sesión a puerta cerrada en el mismo escenario de la confrontación, que ha sido muy intensa y se ha prolongado por espacio de más de una hora y media, además del trabajo realizado, previamente, en el gimnasio.

Los rojiblancos entrenan ya su plan de partido, con la novedad de Édgar con respecto a la jornada anterior, y las bajas ya conocidas de Radovanovic, Luis Suárez, Gonzalo Melero y ahora también Ramazani. Los dos primeros, recordemos, por lesión, y los dos últimos por sanción.

Para Melero será ya el último encuentro de suspensión de los cuatro con los que fue sancionado; para Ramazani, por el contrario, será el primero de los cinco que le han impuesto por lo ocurrido el pasado domingo frente al Villarreal CF.