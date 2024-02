Las negociaciones con el Real Zaragoza se rompen y Kaiky acaba en el Albacete

El culebrón de este mercado invernal ha sido protagonizado por Kaiky Melo. El central brasileño era una de las opciones del Albacete para reforzar su defensa, aunque a inicios de esta semana el Real Zaragoza se interpuso en el camino. El futbolista, atraído por jugar en La Romareda, acercó posturas con los maños.

Cuando las negociaciones parecían cerradas y el zaguero estaba prácticamente con el viaje programado a la capital aragonesa, la entidad zaragozana no ha aceptado una cláusula de penalización en caso de que Kaiky no jugase una cantidad acordada de partidos, según El Periódico de Aragón. Esta circunstancia ha provocado que ambos clubes no siguiesen con las conversaciones entabladas.

En ese momento, el Albacete ha vuelto ha aparecer en escena. En un giro de guion de película, Alfonso Serrano, director deportivo del cuadro manchego, estuvo este miércoles en las oficinas de la Vega de Acá preguntando la cesión de uno de los dos porteros suplentes del Almería (Mariño y Fernando), pero también cerrando el acuerdo por Kaiky. Las buenas relaciones entre ambas directivas han facilitado el trabajo, a pesar de la negativa inicial.

Rubén Albés consigue el central deseado en una operación que ligará al brasileño con el Albacete hasta final de temporada en una cesión sin opción de compra. El brasileño se convierte en el cuarto futbolista indálico, tras Puigmal, Marciano y Mendes, que jugará lo que queda de curso en LaLiga HyperMotion.

Tras aterrizar en Almería en el verano de 2022, el jugador de 2004 comenzó siendo titular en una defensa de tres centrales. Sin embargo, con el paso de las jornadas y el asentamiento de la pareja Srdjan Babic - Rodrigo Ely, el santista quedó relegado al cuarto escalón de los centrales, con Chumi también por delante. Este curso tampoco ha gozado de protagonismo, por lo que buscará la continuidad en las filas albaceteñas.