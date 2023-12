El peor Almería de la historia en Primera División

No está siendo una temporada fácil para la UD Almería, cuya afición todavía no ha podido disfrutar de ninguna alegría en el presente curso. Los rojiblancos, que son el único equipo de Primera División que aún no conoce la victoria, están firmando la que sin duda la peor campaña de su historia. Los números así lo reflejan. Con tan solo cinco puntos en su casillero, merced a otros tantos empates, el conjunto indálico nunca antes había tenido unas cifras tan pobres a estas alturas en la élite del fútbol español.

A falta de tan solo una jornada para concluir la primera vuelta del campeonato en la ahora denominada LaLiga EA Sports, la peor cifra de los almerienses era de trece puntos, ocho más de los que llevan los ahora entrenados por Gaizka Garitano. Hasta en dos ocasiones los rojiblancos han presentado tales números en sus siete cursos anteriores en la máxima categoría. Aquellas dos veces datan de la temporada 2010-11 y de la temporada 2014-15, en las cuales el conjunto unionista acabó descendiendo.

Mientras, los mejores números de la UD Almería disputadas las dieciocho primeras fechas del campeonato datan de los dos primeros cursos de los rojiblancos en la élite del fútbol nacional. Tanto en la temporada 2007-08, en la que Unai Emery era el técnico de los unionistas, como en la temporada 2008-09, cuando a los urcitanos los dirigió primero Gonzalo Arconada y tras su salida el mexicano Hugo Sánchez, los almerienses llegaron a la última jornada de la primera vuelta con una veintena de puntos. Una cifra muy lejana a la del presente año, cuadruplicando la actual.

Tampoco quedaron tan lejos de dichos números la pasada temporada, la del regreso de los almerienses a la máxima categoría y primera en la élite desde el cambio de propiedad. A las órdenes de Rubi, los rojiblancos cosecharon diecinueve puntos merced a cinco victorias y cuatro empates, quedándose a tan solo un punto de sus mejores números tras disputar las dieciocho primeras fechas. Una cifra que ya cosecharon en la temporada 2013-14, en la que acabaron consiguiendo la permanencia con Francisco tras empatar sin goles ante el Athletic Club en el otrora Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Por su parte, en la temporada 2009-10 los rojiblancos llegaron al último encuentro de la primera vuelta con dieciocho puntos, dos menos de sus mejores números a estas alturas en la máxima categoría. Aquel curso fue el tercero que los almerienses vivían en la élite del fútbol español bajo el mandato de Alfonso García y lograron una vez más la permanencia. Al igual que ocurriera la campaña previa, el conjunto indálico contó con dos técnicos. Comenzó el curso Hugo Sánchez, pero en el mes de diciembre era destituido y era Juanma Lillo quien llegaba para sentarse en el banquillo indálico.

Además, los almerienses sin ningún tipo de dudas van a completar la peor primera vuelta de su historia, puesto que en el mejor de los casos la terminarían con ocho puntos si consiguen ganar el próximo jueves 4 de enero a Osasuna en El Sadar. Su peor cifra a mitad de temporada tuvo lugar en la temporada 2014-15, la del último descenso, cuando llegaron al ecuador con trece puntos. Mientras, en el otro curso en el que acabaron perdiendo la categoría y que obtuvieron catorce.

Por otro lado, su mejor cifra en la primera vuelta tuvo lugar en la temporada 2007-08, primera de los almerienses en Primera División, cuando la despidieron con veintitrés puntos a las órdenes de Unai Emery. Tan solo un punto más que el pasado curso, cuando cosecharon veintidós unidades tras disputar las diecinueve primeras jornadas del campeonato.