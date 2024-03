Pepe Mel: "Creo que algo he hecho mal"

No fue una tarde fácil para Pepe Mel, quien difícilmente pudo haber vivido un peor estreno en casa que el que tuvo ante Osasuna. A pesar de ello, el técnico de la UD Almería quiso hacer autocrítica y no dudó en señalar que "algo he hecho mal porque al minuto íbamos perdiendo", tratando de quitarle presión a sus futbolistas. En esta línea el madrileño también aseguró que está "muy decepcionado porque esperaba una cosa bien distinta"

Mea culpa: "Creo que algo he hecho mal porque al minuto íbamos perdiendo. Hemos perdido el balón en el saque inicial y algo he hecho mal porque no he sido capaz de enchufar a los jugadores. Creo que no has podido esos diez minutos del principio".

Adiós efecto: "Yo no creo que haya habido efecto Pepe Mel, nos quedan partidos muy duros por delante. Hay que levantar la cabeza. Ganar en Las Palmas y tener una semana buena es fácil. Me gustaría salvar a los jugadores".

Mal inicio: "No es que tengamos necesidad de ganar, queremos ganar por nosotros mismos, por los futbolistas. Trabajan muy bien entre semana y en el minuto ocho llevar dos goles en contra es una losa tremenda. Aprender de los errores que hemos cometido".

Segundo tiempo: "Nos quedaban cincuenta minutos por delante y había que dar otra imagen. Los primeros doce minutos no hemos comparecido. La puesta en escena ha sido diferente y si hubiera sido así la de la primera no hubiera sido este resultado".

Polémica gol: "En cuanto al gol es extraño porque el línea nos decía que no había una imagen clara. No quiero hablar de eso, ya no nos da nada. El línea ha dicho eso, parece que sus televisiones son de otra galaxia.

Charla descanso: "En cuanto a la charla mañana hablaremos. Es difícil, estás a 200 pulsaciones y estás en caliente, hacerles ver que nos quedan ocho partidos. Hay muchas cosas por las que competir".

Autocrítica: "Es una forma de ver las cosas, estoy muy decepcionado porque esperaba una cosa bien distinta. Soy muy autocrítico, me he equivocado en cosas y que el equipo tan temprano tenga dos goles en contra es culpa mía también".

Losa situación: "A los futbolistas no les da igual, es la situación que teníamos todos. Parecía que habíamos encontrado un camino y la realidad ha sido otra".

Parón: "Esto es la realidad del fútbol profesional. A mí no me hubiera gustado que hubiera habido parón. Ahora sí vamos a poder trabajar, pensando en la Real y quitar esa sensación de la gente, solo hay una forma de hacerlo"

Radovanovic: "Es muy pronto porque ahora mismo acaba de pasar, pero si os acordáis ya os dije que había estado toda la semana previa al partido sin trabajar precisamente por eso. Entonces seguramente se le ha agudizado el dolor en el aductor. Esperemos que no se haya roto porque si se ha roto el aductor vamos a perderle por tiempo, pero hasta mañana o pasado no podré deciros nada".