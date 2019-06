“La sociedad pedía que nos implicáramos en la ciudad”

El verano, la época de vacaciones para la gran mayoría de trabajadores, es precisamente la estación en la que más trabajo tienen muchos miembros de la UDA. Lorena qué día empieza su descanso, de momento sólo tiene en la cabeza el nuevo proyecto de la fundación y la redacción de los nuevos contratos para los jugadores que lleguen nuevos al club, que van a ser muchos.

-Gran trabajo de la Fundación esta temporada.

–Ha sido nuestro primer año y ha sido un gran reto. No sabíamos cómo iba a calar en la sociedad y cómo lo íbamos a llevar adelante, pero estamos orgulloso de cómo ha salido todo. Es cierto que sentimos mucho la marcha de Fernando [Soriano] porque te daba un plus que ahora no tenemos, es nuestra tarea pendiente.

–Ésa era la segunda pregunta, se fue uno de los fundadores de la Fundación.

–Por suerte, hemos utilizado a Miguel Ángel Corona en temas sociales porque es una cara conocida y en Almería se le quiere y se le aprecia mucho.

–El equipo femenino ha sido la gran sorpresa.

–Todo el mundo me decía que iba a ser muy complicado; apostamos por Carlos Hinojo como míster y Rocío hizo una gran labor de captación en el Mediterráneo. La implicación por parte del club y por parte de las jugadoras ha sido muy buena, y se creó un grupo muy bueno que ha dado un gran resultado.

–Me comenta que la idea del club es hacer incluso un filial para el femenino.

–Si al final ascendemos, necesitamos una base de jugadoras de donde tirar. Por temas de instalaciones y organizativos es difícil desarrollar una cantera de niñas, pero ésa ha sido la labor de Pavía, Estudiantes u otros clubes de la provincia desde hace muchos años. Queremos colaborar con ellos, trabajar de forma conjunta para seguir fomentando el fútbol femenino en Almería. Por ejemplo, este año nos invitan a un torneo alevín como Unión Deportiva Almería y vamos a darle la oportunidad a las niñas que puedan para que puedan enfrentarse a equipos de Primera y Segunda División.

"Espero que el fútbol femenino no sea una moda porque las modas pasan; hay que apostar fuerte por él”

–Es fundamental esa colaboración.

–La tarea más importantes que tienen las federaciones y los clubes más vistosos es la de concienciar al fútbol femenino. Nosotros tenemos una liga corta, hay pocos equipos; lo ideal es una liga mucho más competitiva y eso se crea con tiempo. Al final, Almería debe de ser un referente en el fútbol femenino.

–Está de moda el fútbol femenino.

–Espero que no porque las modas pasan [risas]. España está apostando fuerte por el fútbol femenino, tiene muchos atractivos y la gente cada vez lo demanda más. Nosotros tenemos que conseguir que los aficionados empiecen a ver a nuestras niñas y se enganchen y repitan.

–Orgullosos también con la UDA Genuine.

–La verdad es que sí, fue un gran reto. Siempre hemos estado acompañados de psicólogos o personas que nos enviaban las diferentes asociaciones, porque para nosotros era más fácil llegar a ellos y entendernos. Tenemos un entrenador cualificado y un especialista para personas con discapacidad intelectural. Creo que lo hemos conjuntado muy bien, la mejora ha sido monumental desde nuestra primera fase en Tarragona, cuando nos dimos cuenta de nuestras carencias y de todo lo que teníamos que mejorar. Creo que infravaloramos a los jugadores, nos dimos cuenta de que eran capaces de seguir un sistema táctico, por ejemplo. Hemos mejorado mucho, hasta el punto de ganar varios partidos ante equipos más experimentados. También es cierto que nosotros buscamos transmitirles los valores del fútbol y que todas las personas puedan vestir la camiseta del Almería.

"La mejora del equipo Genuine ha sido monumental hasta el punto de ganar muchos partidos”

–Los técnicos del femenino y el Genuine, de diez.

–Creo que ha sido un año en el que todo el mundo se ha implicado muchísimo y eso ha provocado que todo salga muy bien.

–El club ha dado un salto de calidad.

–La sociedad demandaba que la UDA se implicara en la ciudad con diferentes acciones. Por ejemplo, han venido sesenta colegios, tres mil niños que han conocido a los jugadores de la primera plantilla, le han dado charlas de hábito saludable, le han explicado nuestros valores del Almería nunca se rinde...

–¿Qué proyectos de futuro tienen entre manos?

–Sobre todo en el fútbol femenino, una vez que sepamos dónde vamos a jugar, queremos sacar el equipo filial y buscar la manera de fomentar el fútbol femenino en Almería a través de los colegios. En cuanto a los genuines, queremos aumentar el número de jugadores para que puedan disfrutar y jugar con nosotros.

"A los colegiales que les damos charlas de hábitos saludables, les explicamos el ‘Almería nunca se rinde’...”

–A más equipos, más importante es la Ciudad Deportiva.

–Es nuestra mayor carencia. Hemos llegado a un ahora convenio con el Oriente para poder usar más sus instalaciones, es la única manera de tener más sitios y horas para que puedan entrenar y jugar nuestros equipos. La Ciudad Deportiva es un proyecto difícil, es una inversión mínima de dos millones de euros.

–La afición a veces ha pitado al palco, al banquillo a los jugadores, pero siempre habla muy bien de Lorena García.

–No lo sé, a mí no me llega [risas]. Intento mantenerme un poco al margen porque es verdad que al final te afecta a tu vida personal. Sé que soy un privilegiada por estar aquí y busco que cada minuto de trabajo sea bueno para el Almería. Llevo dieciséis años vinculada a este club, desde que era una niña, y seguiré vinculada para mejorar lo que esté en mis manos.

–Imagino que le gustaría seguir progresando aquí, ¿le gustaría ser presidenta?

–En mi zona de confort estoy más cómoda, en cuanto pegues un salto, estás más expuesta socialmente. No sabría gestionarlo, ahora mismo me veo joven [27 años] y no pienso en eso.

–A Lorena también le gusta la LFP, el primer equipo. ¿Qué proyecto desea?

–Me ha quedado claro que un jugador de nombre no te asegura el éxito. Estábamos decreciendo y ahora tenemos que volver a crecer. Ibán Andrés y Coro lo están haciendo muy bien, han sacado petróleo con pocos recursos. Estoy seguro que van a hacer nuevamente un equipo que se deje todo en el campo.