–Llega uno de los grandes días en la fase de ascenso con estas semifinales ante Granada B.

–Tenemos mucha ilusión y mucha motivación no sólo por jugar las semifinales, sino también por hacerlo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Es un sueño para todo el grupo.

–Imagino que ése era uno de los sueños.

–No deja de ser un aliciente que esperemos que no nos genere falta de atención respecto al partido. Estamos compitiendo para buscar el ascenso en esta competición femenina y ése es nuestro objetivo.

–Se ha creado también mucha ilusión entre los aficionados.

–Estamos notando que hay mucho más interés en el equipo. Durante todo el año hemos tenido apoyo, pero el otro día vimos más de 700 espectadores en el anexo. Este fin de semana esperamos que haya incluso mucha más afluencia. El foco del club está ahora mismo en nosotros.

–Podíamos intuir el liderato a nivel provincial, pero ha sorprendido la facilidad en la primera eliminatoria.

–Los que estamos trabajando durante todo el año sabemos que la liga no ha sido fácil, hemos obtenido muchos resultados ajustados ante Pavía, Estudiantes..., equipos que llevaban mucho tiempo compitiendo. Partíamos de la nada, creamos un equipo nuevo y tiene mucho valor lo conseguido.

–¿Qué espera del rival de este domingo?

–Es un equipo que lleva mucho tiempo en el fútbol femenino, tiene mucha más experiencia que nosotros pese a ser un equipo filial. Tiene jugadoras que entrenan con el primer equipo y sabemos que trata muy bien el balón, maneja diversas situaciones de juego y creo que nos lo va a poner muy, muy difícil.

–¿Existen posibilidades reales de lograr el ascenso?

–Visto lo visto, creemos que va a ser una eliminatoria igualada, se va a decidir por detalles y esperemos que caiga hacia nosotros. Ya que estamos en semifinales, el ascenso está cerca, vamos a luchar hasta el final. Con la motivación de jugar en nuestro estadio, con el apoyo de la afición, intentaremos que la final esté cada vez más cerca.

–Carlos se metía en un terreno desconocido y se le ve ilusionado con lo que tiene entre manos.

–Estoy bastante satisfecho. En los cinco años que llevo en la UDA, siempre he ido cambiando de equipo, salvo los dos primeros. No puedo decir que me haya ido mal, he conseguido los objetivos que me he propuesto siempre. Este año era totalmente diferente, nos informamos y nos formamos para competir en categoría femenina. De lo que más orgulloso estoy es de cómo se han conseguido los resultados y de la base que se ha creado para el futuro. Tenemos jugadoras muy jóvenes que nos van a dar muchas satisfacciones.

–¿Qué diferencia ha encontrado entre el fútbol de niños y niñas?

–Es un fútbol todavía por hacer, fisiológicamente diferente, es algo obvio. Técnica y tácticamente no envidiamos nada del masculino, se ve jugadas con mucho talento.

–¿Qué le ha transmitido el club en las últimas semanas?

–Sobre todo ilusión, no es momento para halagos. Percibo mucha ilusión, los balances deben de llegar al final de temporada. Ahora mismo no nos preocupa, estamos centrados en conseguir el ascenso.

–¿Tiene Carlos pensado seguir en el equipo pase lo que pase o le gustaría volver al fútbol masculino?

–El año pasado a estas alturas estaba en el juvenil A y ahora estoy en el femenino. Si me preguntas entonces si iba a estar aquí, ni me lo había propuesto, aunque ha salido fantástico. Lo que se nos pueda presentar en el futuro, lo abordaremos. Soy un persona de club.