La Tuna de Eindhoven gana el II Certamen Internacional

La ciudad de Almería ha vivido durante el fin de semana dos días llenos de música, color y alegría en sus calles, en el centro y también en el Auditorio Maestro Padilla. Y los maestros de ceremonia han sido los participantes en el Certamen Internacional de Tunas. Un evento que se han convertido ya en una cita ineludible y que inició su segunda edición con participantes llegados desde cuatro ciudades españolas, así como desde Universidades de México y Holanda. El Palacio Provincial de la Diputación albergó el acto institucional de bienvenida a los más de 150 tunas que han llenado de ambiente universitario y música las calles de la ciudad de Almería durante todo el fin de semana pasado. Dos días llenos de actividades protagonizadas por las agrupaciones participantes e invitadas en un evento promovido por la Tuna de la Facultad de Derecho de la UAL.

El II Certamen Internacional de Tunas Costa de Almería ha reunido en la capital a agrupaciones de México, Holanda, Murcia, Granada y Madrid, además de la propia tuna de Derecho, a lo que se suman otras como la tuna femenina o la de Peritos de Málaga, que también participarán como invitadas en todos los actos no competitivos. El Rector de la Universidad destacó la importancia de la tuna como parte de la tradición universitaria. "Dentro de la formación integral que ofrece la Universidad se encuentran los conocimientos que aportan y los valores como los de la tuna de solidaridad y trabajo en equipo. Desde aquí os deseo que disfrutéis de Almería y que vuestra estancia sea inolvidable".

El Auditorio Municipal Maestro Padilla se llenó el sábado por la noche de la sonoridad inconfundible de las tunas. Agrupaciones venidas de varios puntos de España y del mundo, cuyas actuaciones han formado parte de la programación del Otoño Cultural organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, así como del 25º aniversario de la Universidad de Almería y el patrocinio de Costa de Almería de Diputación Provincial.

La noche comenzaba con la tuna de Ingeniería Industrial de Madrid. Los madrileños confesaron que se trataba de la primera vez que visitaban la ciudad y les sorprendió el calor del clima y del público. La Tuna de Murcia dejó lugar a dudas de lo cercanos que se sienten a la ciudad de Almería, no sólo en distancia, sino en cariño. Llegó el turno de los músicos llegados desde el otro lado del Atlántico, la Tuna del Distrito Universitario de Michuacán que por primera vez pisaban suelo almeriense. Y tras ellos la Tuna de aparejadores de Granada, que destacó por su alarde de experiencia.

La primera tuna de Holanda y del norte de Europa, la Tuna Ciudad de la Luz de Eindhoven, cantó en un perfecto español arrancando las palmas del público desde la primera estrofa de una canción que se dedicaba "a la alegría y el buen humor". Y la Tuna de Derecho de Almería dio comienzo a su actuación a base de verónicas lanzadas con una de las capas de sus trajes e hicieron que "Granada, tierra soñada" volviera a sonar en el auditorio para dedicársela a "esas personas que les aguantan en la sombra". "Hace 25 años, eran nuestras madres. Hace tiempo ese relevo lo tomaron nuestras mujeres y novias y este 'Granada' va por ellas", declararon con cariño. También, aprovecharon para dar las gracias a la Universidad, la Diputación y el Ayuntamiento de Almería por su colaboración para organizar el festival.

El premio al mejor Pasacalle se lo llevó la tuna de Madrid. El de la mejor Ronda cayó para la Tuna de Murcia, que también se llevó el de mejor Bandera.

El premio a la 'tuna más tuna' se adjudicó para los mexicanos de Michuacán, al igual que el de mejor Pandereta. La de Granada fue la nombrada segunda mejor Tuna de la noche y el de primera mejor tuna, galardón entregado por Carlos Sánchez, cayó en manos de los holandeses de Eindhoven, que casi echan abajo el auditorio al conocer la noticia y que celebró también el premio al mejor solista.

Si un grupo destacó por su alegría y sus ganas de descubrir los rincones de Almería, aunque no pudo mostrarlo sobre las tablas del escenario, fue la Tuna de Peritos de Málaga, que no pudo actuar por no contar con suficientes miembros veteranos. Tras el acto, todos inundaron el centro de la ciudad y las Cuatro Calles para festejarlo.