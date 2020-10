La UAL determina en casi un 300% el aumento de peso en las doradas de acuicultura alimentadas con insectos

En los últimos años ha aumentado enormemente el interés por los insectos como una fuente alternativa para consumo de proteínas, y de hecho están siendo evaluados como alimento para humanos y para animales. Ha sido en ese contexto en el que se ha desarrollado una investigación novedosa, que aporta datos concretos sobre los resultados de su aplicación en dieta para ciertas especies de peces. Así, ya se había estudiado ampliamente el uso de harina de insectos en lugar de harina de pescado como fuente de proteínas en la acuicultura, pero a ello la Universidad de Almería, junto a la de Granada y al Instituto Tecnológico Agropecuario de Castilla y León, le han puesto un porcentaje muy significativo: aumento de peso en doradas de casi un 300%.

Su trabajo ha quedado recogido en un artículo cuyo título es Comparative study of growth performance and amino acid catabolism in Oncorhynchus mykiss, Tinca tinca and Sparus aurata and the catabolic changes in response to insect meal inclusion in the diet, publicado en la revista Aquaculture, del grupo editorial Elsevier, una de las más importantes en su área y con una trayectoria de casi medio siglo publicando y poniendo a disposición pública las contribuciones científicas internacionales de mayor calidad. Se puede consultar íntegramente en el identificador https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735731. Sus autores son, por parte de la UAL, María José Sánchez Muros, Dmitri Fabriko, Fernando G. Barroso, María Rodríguez Rodríguez y Juan Montes López, por parte del Centro de Investigación en Acuicultura, Instituto Tecnológico Agropecuario de Castilla y León (ITACyL), Cristina Tomás Almenar y Federico Melenchón, por parte de la Universidad de Granada, María del Carmen Hidalgo y Amalia E. Morales.

En este estudio se ha estudiado la cinética de tres enzimas clave que participan en el metabolismo de los aminoácidos hepáticos de tres especies de peces, que son la trucha arcoíris, la tenca y la antes citada dorada, y su respuesta a dos niveles (15% y 30%) de sustitución de la harina de pescado con dos comidas de insectos diferentes, de la mosca soldado negra y del gusano de la harina. A lo largo del experimento se ha puesto en práctica una metodología en la que se han utilizado cinco dietas iso-nutricionales e iso-energéticas, una de ellas de control y las cuatro restantes experimentales, sustituyendo en las mismas la harina de pescado por la harina de esos insectos en los porcentajes expuestos. Los resultados han mostrado diferentes porcentajes de aumento de peso entre las especies, siendo el mayor el de la dorada, con 293%, seguida de la trucha, con un 155%, y el menor el de la tenca, con un 78%. En cuanto a la actividad de las enzimas, los resultados mostraron diferentes parámetros cinéticos para las tres especies, según sus necesidades nutricionales.

Los investigadores han precisado al respecto que “estos datos muestran diferencias en el catabolismo de los aminoácidos entre las tres especies estudiadas, de acuerdo con sus necesidades nutricionales y sus hábitos de alimentación”. En esa línea, han abundado que “la inclusión de harina de insectos ha tendido a aumentar el catabolismo de aminoácidos en la trucha, pero no en la dorada o la tenca”. Esto está probablemente relacionado “con un desequilibrio entre aminoácidos esenciales y no esenciales en la trucha, mientras que la dorada adapta el catabolismo de aminoácidos desviando más para la producción de glucosa y disminuyendo los aminoácidos utilizados para la producción de energía”. En cuanto a la tenca prácticamente no se encontraron efectos. Todo ello, lo que ha sugerido, por lo tanto, es que “el catabolismo de aminoácidos responde en cada especie de peces en función de sus necesidades nutricionales y de la disponibilidad de aminoácidos de cada especie de insectos”.