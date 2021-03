“El compromiso para transformar la docencia”, mensaje del V EIDA

Es, no en vano, una iniciativa de la Comisión de Investigación del Departamento de Educación, y que cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria de la UAL. Pese a esa especificación sobre los destinatarios, María Jesús Lirola ha insistido en la apertura a los estudiantes de todas y cada una de las titulaciones para que “presenten sus trabajos de investigación o proyectos, en curso o concluidos, al Encuentro”.

Investigadores de la UAL detectan microplásticos en abejas de Dinamarca

Un equipo de investigación de la Universidad de Almería, en colaboración con investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares y la Asociación de Apicultores de Dinamarca, ha detectado por primera vez la presencia de microplásticos en el cuerpo de las abejas. Estos insectos actúan como rastreadores de contaminación ambiental en un radio de ocho kilómetros desde sus colmenas mediante la captación de los diminutos polímeros que se adhieren a su tórax, abdomen, alas y patas durante la actividad recolectora. El análisis de estos insectos una vez cumplido su ciclo vital se propone como un método de monitorización más económico y simple que los actuales sensores de contaminación.

En el estudio titulado ‘Honeybees as active samplers for microplastic’ publicado en Science of total enviroment, los expertos del grupo Residuos de plaguicidas han analizado 19 colmenas situadas en Copenhague (Dinamarca) y sus alrededores, donde recogieron los cuerpos sin vida de 4.187 abejas. Los expertos identificaron en ellas 13 tipos distintos de microplásticos como el polietileno, que contienen utensilios cotidianos como las botellas o los cables; resina epoxi, ampliamente utilizada como recubrimiento de sistemas eléctricos y como acabado para proteger pinturas; o acetato de polivinilo, presente en pegamentos y adhesivos. “Contactamos con asociaciones de apicultores para que nos dieran muestras o partes de la colmena. Con su colaboración, comprobamos que efectivamente las abejas eran indicadores eficaces tanto en áreas urbanas como rurales de Dinamarca y que la presencia de microplásticos es similar en ambas zonas. Tendríamos que realizar el estudio en otros países para comprobar si este dato se repite o varía”, explica Amadeo Rodríguez, investigador de la Universidad de Almería.

Las partículas de plástico, una vez adheridas a su tórax, abdomen, patas y alas, las obreras las transportan hasta el panal. De este modo, los microplásticos también acaban en la miel que consume en enjambre y, en última instancia, el ser humano.