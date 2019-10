Alumnos del Centro Educativo Down Almería visitan el Puerto

Un grupo de 20 alumnos y alumnas del Centro Educativo Concertado Down Almería –con edades comprendidas entre 6 y 20 años-, han visitado el Puerto de Almería, donde han conocido parte de sus instalaciones y funcionamiento. Acompañados por la directora del centro educativo, Enriqueta Martín y cinco profesores y profesoras, han sido recibidos por el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, quien se ha interesado por la actividad que realiza Down, y los ha invitado a recorrer el recinto portuario. La visita al Puerto ha sido la primera de las previstas por Down Almería a diferentes empresas de la ciudad para conocer los medios de transporte.

La visita la han iniciado por la zona comercial de pasajeros y la Estación Marítima, y la han finalizado en el Muelle de Levante, desde donde han observado los ferris de pasajeros que unen Almería con el norte de África y los buques de mercancías amarrados en los muelles de Ribera y Poniente. En la visita han estado acompañados por Ana Cassinello –de la Fundación Bahía Almeriport-, quien les ha explicado el funcionamiento del Puerto y les ha entregado un ejemplar del cómic ‘Descubre tu Puerto’, una publicación donde se cuenta de una forma divertida cómo es el recinto portuario y las actividades que se realizan en él.

Estas visitas de centros educativos y otros colectivos forman parte del programa de Integración de la Autoridad Portuaria de Almería, y se canalizan a través de la Fundación Bahía Almeriport, con el objetivo de dar a conocer el Puerto a los ciudadanos. Las entidades y colectivos interesados en realizar alguna visita, pueden solicitarlo por teléfono (950 263965) o a través del correo electrónico de la Fundación, almeriport@almeriport.com