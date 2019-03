Apple también quiere jugar

Semanas convulsas las que vive el sector de los videojuegos en este mes de marzo que ya se despide. Si hace unos días Google anunciaba que quiere que juegues por streaming al igual que ves una serie en Netflix con su plataforma Stadia, días después Apple también ha irrumpido de manera directa y contundente en el sector y, aprovechando su dilatada experiencia en el sector móvil con los iPhone como máximos exponentes, ha presentado Apple Arcade.

¿Qué es lo que nos ofrece este servicio que se pondrá en marcha en otoño de este año? Los de Cupertino han anunciado un servicio de suscripción de juegos de pago en el App Store, que además contará con una sección propia también para todas sus divisiones:App Store para Mac, Apple TV, iPhone o iPad. Para los menos familiarizados con este sistema, se asemeja mucho al servicio de Microsoft Xbox Game Pass en el que tenemos acceso a juegos y para jugarlos hemos de descargarlos en nuestra consola, dentro de un catálogo que en el caso de Apple contrá de partida con un centenar de juegos.

¿Y en qué se diferencia entonces con los juegos que hay actualmente para móviles? Una pregunta que se harán muchos de los potenciales usuarios de este servicio. El secreto está en que los juegos de pago, como muchos que ahora podemos encontrar en la App Store, gozarán de una calidad que les puede asemejar a grandes producciones que se desarrollan para consolas y PC.

Para conseguirlo, Apple ha seducido a compañías con gran peso en la industria. De esta forma, dentro del catálogo de cien juegos que encontraremos habrá estudios Annapurna Interactive, Cartoon Network, Konami, LEGO o SEGA, entre otros. Palabras mayores que evidencian que los de la manzana mordida van en serio.

Phil Schiller, vicepresidente sénior de marketing mundial de Apple “La App Store es la plataforma de juegos más grande y exitosa del mundo, y ahora sube de nivel con Apple Arcade, el primer servicio de juegos por suscripción para dispositivos móviles, ordenadores y televisores”

De esta forma, podremos disfrutar de títulos como Projection: First Light, Enter The Construct, Sonic Team Racing, Beyond a Steel Sky, LEGO Brawls y Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm. Títulos de pesos pesados en el sector como son Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright y muchos otros desarrolladores de renombre que aportarán un plus a la App Store y potenciarán el uso de nuestros smartphone convirtiéndolos en videoconsolas portátiles, obviamente, con sus limitadas características técnicas en comparación con PS4, Xbox One, Switch o PC.

Además, Apple ha anunciado que ofrecerá tanto ayuda técnica como económica a los desarroladores para que el catálogo de juegos de su Arcade no pare de crecer y anime a los jugadores a apostar por ella. Está claro que si tienes un iPhone o un iPad es una gran opción para jugar en cualquier lado y sin necesidad de conexión.

Y es que Apple ha insistido en que sus juegos no requerirán conexión online. Se descargarán como cualquier App y se podrán disfrutar offline. ¿Un codazo a Nintendo Switch? Veremos.De momento, Apple no ha confirmado el precio de la suscripción para disfrutar de este servicio que llegará a 150 países. El precio marcará su éxito.

