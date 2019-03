El doblaje, la asignatura pendiente para el jugador

Vivimos en un mundo globalizado en el que el conocimiento y el dominio de los idiomas se ha convertido en una prioridad para poder desenvolvernos sin problemas en el mercado laboral... pero también en el de los videojuegos. Y es que, cada vez son menos los títulos que vienen traducidos y doblados al castellano por lo que para poder disfrutarlos al 100% se requiere un conocimiento alto de la lengua de Shakespeare.Según los datos recopilados por la web DoblajeVideojuegos, donde detallan todos los títulos que cuentan con doblaje al castellano desde el año 1992 hasta este 2019, la tendencia durante esta última década está siendo a la baja. Si en 2009 se alcanzó el mayor número de videojuegos doblados con un total de 100, en 2018 la cifra se redujo a 38. Un descenso alarmante que denota que las compañías, salvo grandes títulos con mucho presupuesto (los denominados Triple A), cada vez recortan más en invertir en la traducción de los videojuegos.

Si se analizan los datos de DoblajeVideojuegos se puede ver claramente que los doblajes han ido en retroceso desde el momento en el que se lanzó la nueva generación de consolas (Xbox One y PS4) siendo las de la anterior (Xbox 360, PS3 y Wii) las más beneficiadas con los años de bonanza para el sector del doblaje a nuestro idioma.

Retrocediendo en el tiempo hasta 1992, el primer videojuego en ser doblado al castellano fue el título Inca en su versión para Phillips CDi, siendo Carlos Revilla el encargado de ser el narrador de esta aventura. Un dato simbólico que contrasta con las decenas de personas que en la actualidad trabajan en el doblaje de los videojuegos y que requiere de un importante desembolso económico que no todas las compañías están dispuestas a hacer.

Son muchos los factores que influyen a la hora de tomar la decisión de no doblar un juego y en el caso de España resalta por encima de todas la alta tasa de piratería en el sector que influye negativamente en la venta de videojuegos y que por ende no hacen rentable la traducción de los mismos.

Aún con todo hay muchas compañías que, pese a ser grandes superventas, no traducen sus videojuegos por razones estrictamente artísticas y de filosofía de empresa. Es el caso de Rockstar que con icónicas sagas como Grand Theft Auto o Red Dead Redemption solo traduce los textos y los subtítulos pero los audios y voces están en un perfecto inglés.

Otras como Microsoft han decidido cambiar esa política de negación al castellano tras las numeros quejas de la comunidad y por ejemplo han confirmado que la quinta entrega de Gears of War saldrá doblado al español. Este 2019 ya cuenta con grandes Triple A que han apostado por nuestro idioma como son Anthem, Resident Evil 2, Metro Exodus y Far Cry New Dawn. El siguiente en hacerlo será The division 2 la semana que viene. La tendencia parece que se revierte. ¡Good luck gamer!