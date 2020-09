Sony deshoja la margarita con PS5

Sony ya ha deshojado la margarita. Tras meses de incertidumbre y de rumores, ya conocemos los precios y la fecha de lanzamiento en España de Playstation 5. En un evento digital a nivel mundial celebrado este pasado miércoles, la compañía japonesa anunciaba que su videoconsola de nueva generación llegará primero a Estados Unidos, Canadá, Méjico, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur el 12 de noviembre. Su lanzamiento global continuará el 19 de noviembre en el resto del mundo, incluyendo Europa, Oriente Medio, América del Sur, Asia y Sudáfrica y, como no, España.

Y sobre el precio, pocas sorpresas ya que se cumplen todos los pronósticos: la edición digital de PS5 estará disponible por un precio recomendado 399,99 euros, y la PS5 con la unidad de disco Ultra HD Blu-ray estará disponible por un PVP 499,99 euros.

Sony Interactive Entertainment (SIE) volvió a destacar durante la presentación que ambos modelos de PS5 usan el mismo procesador personalizado con CPU y GPU integradas para gráficos de alta fidelidad de hasta 4K, así como el mismo SSD de ultra alta velocidad con I/O integradas que brindarán una carga ultrarrápida a los jugadores. Una manera de recordar al jugador que por 100 euros más tendrá mucha más potencia que la Xbox Series S y que por el mismo precio que la Xbox Series X contará con unidad Blu-ray.

“Desde que anunciamos por primera vez nuestra consola de nueva generación el año pasado, hemos recibido un apoyo asombroso por parte de los desarrolladores y fans de los juegos en todo mundo, y es realmente una lección de humildad”, apuntó Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment. “Ahora estamos a solo un par de meses del lanzamiento de PS5, que ofrecerá una nueva generación de experiencias que van más allá de las expectativas de los jugadores sobre cómo se ven, se sienten, suenan y se juegan los juegos. Estamos deseando que llegue noviembre, cuando podréis tener la consola en vuestras manos para comenzar a explorar nuevas aventuras y crear nuevos y épicos recuerdos para los próximos años”.

Y si de algo puede presumir Sony es de catálogo de juegos exclusivos. Por ello, en la presentación de este pasado miércoles la firma nipona desvelaba en primicia mundial el lanzamiento el año que viene de una nueva entrega de God of War con la coletilla Ragnarok. La continuación del reboot de la saga en PS4 en 2018 y que fue aclamado por crítica y jugadores como uno de los mejores juegos de la última década. Ahora con la potencia extra de PS5, la odisea de Kratos continúa en la nueva generación.

Y no fue el único, ya que SIE también mostró varios títulos nuevos que llegarán a PS5 como la Edición especial de Devil May Cry 5 (Capcom), Final Fantasy XVI (Square Enix), Five Nights at Freddy's Security Breach (Steel Wool Studios y ScottGames), Hogwarts Legacy (Warner Bros), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War y Demon’s Souls.

El punto negativo de esta presentación ha sido el precio que tendrán los títulos exclusivos de SIE que abarcan desde los 59,99€ hasta los 79,99€ en PS5 y que han dividido a la comunidad. Hasta ahora, el techo estaba en 69,99€ por lo que con la llegada de PS5 habrá un sobrecoste de 10 euros.

El evento también ha permitido conocer la estrategia de Sony con los millones de jugadores que poseen PS4: no los dejará atrás ya que para facilitar su transición a la nueva generación cuando estén listos, SIE lanzará versiones para PS4 de algunos títulos exclusivos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure y Horizon Forbidden West. “Si bien estos tres juegos han sido diseñados para aprovechar las ventajas de PlayStation 5 y sus características únicas de nueva generación como el SSD ultra-rápido y el mando DualSense, los usuarios de PS4 también podrán disfrutar de estas experiencias cuando se lancen. Las versiones digitales para PS4 de los juegos de lanzamiento incluirán una actualización gratuita en ambas consolas PS5 , mientras que las versiones en disco de estos juegos para PS4 incluirán una actualización gratuita en la PS5 con lector de discos Ultra HD Blu-Ray”, explica Sony en un comunicado de prensa.

SIE también ha revelado una nueva apuesta para motivar la migración a PS5: la Colección PlayStation Plus, una selección de juegos de PS4 que han definido la generación y que estarán disponibles para que los miembros de PS Plus los descarguen y jueguen en PS5. La Colección PlayStation Plus incluye juegos aclamados por la crítica, como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5, Uncharted 4 y muchos más.

El viernes se abría el plazo de reservas en tiendas como Game, Amazon y Mediamarkt y tal ha sido la expectación generada que se agotaban en escasas horas. Un claro signo de que hay ganas de nueva generación y Sony viene con todo para alzarse con la corona. Microsoft y sus Series S y X será su rival. Da comienzo una nueva y apasionante generación.