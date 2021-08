Un Ferial de mil piezas

Una multitud se agolpa en la portada de la Feria. El fotógrafo en primera fila no pierde detalle. Tres motos de policía cierran el perímetro, dentro del cual en breves momentos se va a proceder al corte de cinta oficial. En la caseta, hay quienes piden hamburguesa y, por supuesto, no faltan los que brindan con cerveza. Al otro lado, las cámaras de Interalmería TV, la televisión municipal, retransmiten lo que pasa en la Feria de Almería en riguroso directo, sin que falten los invitados en el set de entrevistas.

Incluso las últimas terrazas que se han instalado en los terrados del centro de la capital tienen su carpa en el Recinto Ferial. En el circo, trapecistas y malabaristas realizan sus espectáculos. Aquí hemos llegado ya a la zona de los ‘cacharricos’: el barco vikingo ‘vuela’, la noria sigue siendo una de las atracciones favoritas, y, para los niños, está el carrusel. Algunos a los que no les tiembla el pulso optan por la habilidad para tratar de pescar a los patos, bajo la atenta mirada de una madre que pasea a su bebé en carrito. Y luego están los que prefieren sentarse a disfrutar tranquilamente de un rico helado de chocolate. Por no faltar, no falta ni la banda municipal de música, poniendo acordes a una banda sonora insonora, pero que retumba dentro de cada uno.

Es la Feria de Almería, pero a otra escala. Son escenas habituales en el Recinto Ferial prepandémico, donde no hay distancias sociales ni mascarillas que valgan, donde reina la más absoluta normalidad. Representadas en mil piezas de Playmobil, y que desde la pasada semana se exponen en el Centro de Interpretación Patrimonial de la capital almeriense, situado en la plaza de la Constitución. Allí, en este espacio de la Plaza Vieja, el coleccionista Alejandro Galetti y el grupo parroquial de la Iglesia de San Ildefonso han recreado cómo era la Feria de Almería que todos conocíamos hasta hace apenas dos años y que parece ahora tan lejana, a pesar de los brotes verdes que comienza a haber ya en este 2021, dieciocho meses después de aquel mes de marzo que nos cambió a todos la vida, los biorritmos, las emociones y las relaciones sociales y familiares.

Se trata de un viaje emocional por la Feria de Almería, la de siempre. Una exposición temporal con figuras de playmobil que toma el relevo, en esta semana de Feria, de otras que se han realizado en otras épocas del año, como la Navidad o la Semana Santa. Cinco días tardaron Galetti y el grupo parroquial de San Ildefonso en montar esta recreación, que puede visitarse en el Centro de Interpretación Patrimonial hasta este domingo 29 de agosto, en horario de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas hasta el sábado y solo en el turno matutino el domingo final, con aforo máximo de ocho personas debido a la situación sanitaria. Entre los visitantes, por un coste de un euro la papeleta, se llevará a cabo un sorteo de cajas de Playmobil, para que la persona que resulte ganadora pueda montar su propia Feria en casa.