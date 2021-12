It Takes Two se corona GOTY 2021 en los Oscar de los videojuegos

La noche más importante para el sector de los videojuegos, esa en la que se celebran los The Game Awards, los primos hermanos de los Oscar de esta industria del ocio, han dejado multitud de sorpresas, empezando por el GOTY (Game of the year, Juego del año en español) de este 2021 tan convulso por las secuelas que aún colean de la pandemia sanitaria.

Y es que It Takes Two del estudio Hazelight Studiosse ha alzado como el mejor videojuego del año en la ceremonia de The Game Awards 2021 (TGA) celebrada en el Microsoft Theater de Los Ángeles (Estados Unidos) imponiéndose a otros lanzamientos tan sonados como Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank: Rift Apart y Resident Evil 8: Village.

Neil Druckman, director de The Last of Us: Parte II, era este pasado jueves de madrugada el encargado de darle la estatuilla al máximo responsable de Hazelight Studio, Josef Fares, cediéndole así el testigo tras alzarse con el GOTY en los TGA 2020. Un momento único y épico que evidencia que no solo las agrandes super producciones o juegos Triple A son capaces de alcanzar esta distinción.

Y es que este juego que abraza la esencia de los videojuegos en compañía al apostar por la cooperación y las sinergias entre dos jugadores para triunfar, se alzó también ganador en las categorías de mejor multijugador y mejor juego familiar, llevándose un total de tres galardones a Estocolmo, sede de esta desarrolladora.

Otro de los vencedores de la noche fue Forza Horizon 5 de Playground Games y Xbox Game Studios que obtuvo también tres distinciones: mejor diseño de audio, mejor juego de carreras / deportes y el premio en innovación en accesibilidad.

Tres juegos ocuparon el tercer puesto en el podio al obtener dos premios. El primero, Deathloop, de Arkane Studios y Bethesda que se alzó con los galardones a mejor dirección de juego y a mejor dirección de arte; le siguió Final Fantasy XIV Online de Square Enix con mejor juego en constante evolución y mejor soporte de comunidad; y, por último, Kena: Bridge of Spirits de los chicos de Ember Lab, que se impuso en las dos categorías dedicados a lanzamientos indie como mejor indie y mejor debut indie. Otro ejemplo de liderazgo, compromiso y calidad por parte de un estudio muy pequeño con experiencia en películas y animaciones y que antes de cambiar al desarrollo de juegos, eran un estudio especializado en el desarrollo de personajes para comerciales animados.

La gala también premió a otro de los juegos que desde esta sección más nos han gustado como es Returnal de Housemarque y que se llevó el galardón al mejor juego de acción.

Los españoles de Mercury Steam también obtuvieron para Metroid Dread, su exclusivo de Nintendo Switch, el galardón de mejor juego de acción y aventura.

Y para el año que viene, el galardón del juego más esperado es para Elden Ring de From Software y Bandai Namco.