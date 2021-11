Seis videojuegos optan a ser GOTY

The Last of Us 2 ya espera a su sucesor para alzarse con el GOTY (Game of the Year, juego del año en español). Yno habrá que esperar mucho para saber quién recoge el testigo ya que la reputada gala The Game Awards 2021 se celebrará este próximo 9 de diciembre y ya conocemos qué títulos optan a este galardón: Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte y Deathloop.

Seis pesos pesados que acapararán todos los focos en el Microsoft Theater de Los Angeles en una gala en directo tras el evento online del año pasado, y que cuentan también con más distinciones siendo Deathloop el más laureado con hasta nueve: Mejor Dirección de Juego, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte, Mejor Música, Mejor Diseño de Audio, Mejor Juego de Acción y Juego del Año, y Mejor Actuación reconociendo a Jason E. Kelley y Ozioama Akagha.

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte (que hemos analizado en El Loot de Txeron) e It Takes Two también son grandes protagonistas al recibir seis y cinco nominaciones, respectivamente. Eso sí, se echa en falta en esa terna Forza Horizon 5, el juego mejor valorado del año según Metracritic y que opta a otras distinciones pero no a GOTY.

En ese sentido, la lista completa de categorías y nominaciones para The Games Awards 2021 incluye en Mejor Dirección de Juego a Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2 y Returnal (analizado en esta sección).

En Mejor narrativa están: Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2, Marvel’s Guardians of the Galaxy (que hemos disfrutado mucho) y Life is Strange: True Colors.

En Mejor dirección artística: Psychonauts 2, Deathloop, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Kena: Bridge of Spirits y The Artful Escape.

En Mejor banda sonora: The Artful Escape, Deathloop, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Cyberpunk 2077 (que analizamos el año pasado) y Nier Replicant.

En Mejor sonido: Deathloop, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Resident Evil Village, Returnal y Forza Horizon 5.

En Mejor actuación: Erika Mori, Life is Strange; Giancarlo Esposito, Far Cry 6; Jason E. Kelley, Deathloop; Maggie Robertson, Resident Evil Village; y Ozioama Akagha, Deathloop.

En Juego con mayor impacto: Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicory: A Colorful Tale, Life is Strange: True Colors y No Longer Home.

En Mejor juego en activo: Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact y Call of Duty: Warzone.

En Mejor estreno indie: The Artful Escape, The Forgotten City, Sable, Kena: Bridge of Spirits y Valheim.

En Mejor juego indie: 12 Minutes, Death’s Door, Kena: Bridge of Spirits, Inscryption y Loop Hero.

En Mejor juego para móviles: Fantasian, Genshin Impact, League of Legends: Wild Rift, Marvel Future Revolution y Pokémon Unite.

En Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada: Hitman 3, Resident Evil 4, I Expect You To Die 2, Lone Echo II y Sniper Elite VR.

En Mejor innovación en accesibilidad: Forza Horizon 5, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Far Cry 6 (que también hemos analizado en esta sección) y The Vale: Shadow of the Crown.

En Mejor juego multijugador: Back 4 Blood, Knockout City, It Takes Two, Monster Hunter Rise, New World y Valheim.

En Mejor juego de acción: Far Cry 6, Chivalry II, Deathloop, Returnal y Back 4 Blood.

En Mejor juego de acción y aventuras: Metroid Dread, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2 y Resident Evil Village.

En Mejor RPG: Cyberpunk 2077, Tales of Arise, Scarlet Nexus, Monster Hunter Rise y Shin Megami Tensei V.

En Mejor juego de lucha: Demon Slayer, Guilty Gear Strive, Melty Blood: Type Lumina, Nickelodeon All-Star Brawl y Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

En Mejor juego familiar: It Takes Two, Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (analizado en esta sección) y Warioware: Get It Together!.

En Mejor juego de estrategia: Age of Empires IV, Evil Genius 2: World Domination, Humankind, Inscryption y Microsoft Flight Simulator.

En Mejor juego de deportes / conducción: F1 2021, FIFA 22, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed y Riders Republic.

En Mejor juego con apoyo de la comunidad: Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Destiny 2 y No Man’s Sky.

En Juego más esperado: Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, La secuela de Zelda: Breath of the Wild y Starfield.

En Mejor juego de eSports: Call of Duty, CS: GO, Dota 2, League of Legends y Valorant.

En Mejor jugador de eSports: Chris “Simp” Lehr, Heo “Showmaker” Su, Magomed “Collapse” Khalilov, Oleksandr “Simple” Kostyliev y Tyson “Tenz” Ngo.

En Mejor equipo de eSports: Atlanta Faze, DWG Kia, Natus Vincere, Sentinels y Team Spirit.

En Mejor entrenador de eSports: Airant “Silent” Gaziev, Andrey “Engh” Sholokhov, Andrii “B1AD3” Horodenskyi, James “Crowder” Crowder y Kim “Kkoma” Jeong-Gyun.

En Mejor evento de eSports: 2021 League of Legends World Championship, The International 2021, PGL Major Stockholm 2021, PUBG Mobile Global Championship 2020 y Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters.

Y por último, en Mejor creador de contenido del año: los españoles Ibai y Greft, Dream, Fuslie y Gaules.

Votaciones

Los títulos nominados en las treinta categorías de los que son considerados los Oscar de los videojuegos han sido escogidos por un jurado formado por 103 medios especializados que se encargarán también de votar a los ganadores. Esa votación también contará con el gran público en general ya que, tal y como especifica la web oficial del evento, el resultado final es una mezcla entre los votos especializados con un 90% y los de los usuarios con un 10%. La votación termina el 9 de diciembre y solo en el primer día desde que se anunciaron a los nominados se registraron más de 7 millones de votos de internautas.

Si estás interesado en votar por tus juegos ganadores puedes hacerlo a través de la web de The Game Awards.