Los inolvidables conciertos de la Feria de Almería en los 60 y 70 (II)

Continuamos el recorrido por las actuaciones musicales de la Feria de Almería en los 60 y 70 iniciada en un artículo anterior. En 1976 ya se anuncian los grupos de baile que actuaran en la Caseta Popular. Diez días antes, la Piscina Sindical de la avenida de Cabo de Gata se convierte en el escenario del recital del guitarrista Manolo Sanlúcar. La primera noche de fiesta en la Caseta Popular corre a cargo del trío mexicano Menús y las orquestas Teddy Boys y Gente Joven. Al día siguiente, en la lonja de la torre de la Vela de la Alcazaba de nuevo una gran cena de gala y baile con la actuación del grupo “Aguaviva” y los grupos de baile Los Tamara y Los Teddy Boys. Esa noche, en la caseta popular Gente Joven y Los Rivers son los teloneros del grupo Barrabás. Las restantes atracciones ese año fueron, Patxi Andino, La charanga del tío Honorio, Arena Caliente, Sergio y Estibaliz, Mari Carmen y sus muñecos, Lole y Manuel, Mari Trini y Los Amigos de Gínes. Otros grupos de baile que participaron fueron San Francisco y Amarillo.

Llegamos a 1977. En el recinto de la alcazaba recitales de Mercedes Sosa y “Los Calchakis” la noche del 12 de agosto. Dos días después, vuelve María Dolores Pradera. Éxito artístico y económico. Los grupos de baile elegidos para la Caseta Popular son Teddy Boys, Amarillo, Alcazaba, Ellas y Ellos, Blonda y Serenade. Alberto Cortez el fenomenal intérprete de “Las Palmeras” es el encargado de inaugurar el ciclo de atracciones. Le siguen el humorista Pepe Da Rosa, Lorenzo Santamaría, Isabel Pantoja -que debuta en la capital y arma la marimorena-, Paloma San Basilio, María Ortiz, la destapada Susana Estrada y su show, Miguel Bosé que debuta en Almería el mismo año en que su canción “Linda” llega al número uno de las listas de ventas en España y cierra el ciclo la cantante murciana Mari Trini. Ya está plenamente consolidada la contratación de atracciones de primer orden para las fiestas de la capital.

En 1978 el calendario las situó entre del 18 al 27 de agosto. No han desaparecido aún las cenas y actuaciones en la alcazaba. La noche del sábado 19 junto a los grupos Teddy Boys y Mediterráneo actúa en el recinto amurallado el cantante catalán Dyango, mientras que en la caseta popular la estrella anunciada son Nubes Grises, brillantes ganadores del festival de Almería con “El Solitario” y la música de baile está a cargo de Los Rivers y Ernesto y su conjunto. La folclórica María Jiménez fue la estrella la noche del 20 de agosto.

La argentina Nacha Guevara, la de “No llores por mí Argentina” que ese año se instaló en España, fue la artista invitada del 21 de agosto. Otras atracciones fueron, Julio Iglesias, cada vez más ídolo de multitudes, el grupo Café Creme, la fallecida cantaora Rocío Jurado, el show de Andrés Pajares, el italiano Paolo Salvatore y Patxi Andino. En mitad de semana y en el salón de actos de la Caja de Ahorros de Almería hubo un recital de música folk a cargo del grupo almeriense Cantares que fueron primer premio de música folk de Andalucía. En cuanto a las orquestas baile, además de Teddy Boys actuaron Juanjo Ferrer, Soto González y sus mariachis “Santa Cruz” y Vibraciones.

Llegamos a 1979. Ese año las fiestas se celebran desde el 17 al 26 de agosto. Ya no hay, o al menos no se anuncian oficialmente aquellas cenas y bailes de gala de la alcazaba. Es un buen año de atracciones. El granadino Miguel Ríos abrió fuego la noche del 18 de agosto. Habían pasado nueve años desde su gran boom “Himno a la alegría” y ese año estaba en el mercado “Al-Andaluz”. No fue el debut del granadino en Almería, ya que unos años antes en el teatro Cervantes de la capital presentó su “Concierto de rock y amor”.

Al día siguiente le tocó el turno a su compañero y amigo Víctor Manuel que se encontraba en el punto álgido de su carrera. Volvió un año más Mary Carmen y sus muñecos y la copla estuvo representada por la gran actuación de Isabel Pantoja que puso el cartel de “no hay billetes” a la Caseta Municipal. Otras atracciones ese año fueron las de Betty Misiego, peruana de nacimiento y española de adopción, quien unos meses antes defendió a España en el festival de Eurovisión y el tema titulado “Su canción” quedó en segundo lugar. La pareja Lole y Manuel se dieron cita la noche del 25 de agosto. Su estilo fue un cambio rotundo del flamenco clásico con aires renovadores. El ciclo se cerró con el grupo onubense Jarcha que ya habían popularizado temas como “Cadenas”, “En el nombre de España paz” y el emblemático “Libertad sin ira” que salió al mercado en 1976.

Para la música de baile Mediterráneo, Caramelo, María José y Galaxia, Andarax, Paréntesis, Los Rivers, Teddy Boys, Expresiones, Roces, Amarillo y Alcazaba, es decir los mejores conjuntos de Almería de esos años. Y anotamos también en este resumen lo que fue 1980. Final e inicio de otra década.

La feria de 1980 fue la más floja en lo que a atracciones de primer orden se refieren. Ese año la Caseta Municipal no tuvo grandes estrellas, salvando al grupo Mocedades que cerraron el ciclo la noche del 31 de agosto. La primera noche de feria tuvo la actuación de “Cuarto Menguante”, Amarillo y Los Teddy Boys. La siguiente fue para Jarcha que repitieron ante el éxito logrado el año anterior. El 24 de agosto fue la actuación del malogrado cantautor granadino Carlos Cano, quien poco antes había estado en un concierto mitin en la capital.

Los cordobeses Medina Azahara representantes del rock andaluz junto a Triana y Alameda debutaron en la capital la noche del 25 de agosto y junto a ellos dos buenos grupos locales, Expresiones y Alcazaba. La presencia de Juan Carlos Ramos “Iván” -un jovencito prefabricado por la CBS y que sonó con su tema “Sin amor”, Betty Misiego y Susana Estrada estuvieron de más. Agradaron el grupo Gibson Brohers y su sonido latino. En España alcanzaron cierto éxito con “Cuba” y un año antes de actuar en Almería lograron otro importante hit con “Que será mi vida”. Otro grupo almeriense actuó como atracción ese año. Fue “Almanzora” conjunto liderado por Pepe González Grano de Oro surgido tras la desaparición de Los Puntos. Otros grupos locales de ese año fueron Safari, Madera, María José y Galaxia. Maratón y Roces.