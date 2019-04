La Asociación de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha organizado las I Jornadas de Coctelería, que se van a desarrollar del 25 de abril al 5 de mayo con motivo de la Capitalidad Gastronómica que ostenta la ciudad. “La actividad que ahora iniciamos por vez primera es fruto del convenio firmado con el Ayuntamiento para poner en valor la labor de los bares y restaurantes en el año en que Almería es Capital Española de la Gastronomía”, explicó Diego García, presidente de ASHAL en la presentación de este acontecimiento en el que también participó la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita.

Numerosos establecimientos participantes En la ruta de cócteles por Almería capital participan los establecimientos Burana, Premium, Canta Gallina, Carmela Trajano, La Clásica, Él vino en un barco, La Térmica, Bodega Las Botas, Taberna El Portón de la Bahía, Maricastaña y Maracas Almería. Los locales de la provincia que también colaboran en estas jornadas son Taberna 340 (Rodalquilar); Cafetín del Puerto y Ohana Tropical Bar (Garrucha); Pub Daro (Puebla de Vícar); Boach Cocktail and Coffe (Roquetas de Mar); Maracas Almerimar y Cabo Jaleo (Almerimar); Maracas 501 Aguadulce, Las Patronas Aguadulce y Cambalache (Aguadulce) y Maui Beach Mojácar, en esta localidad del levante almeriense.

Se trata de una iniciativa novedosa que engrandece el calendario de eventos gastronómicos que organiza ASHAL a la vez que permite sacar a relucir cualidades de locales que no son muy conocidas por el gran público. “Las tapas, los platos típicos y aquellos que no lo son tanto pero que se realizan con productos de la tierra cuentan con muchos adeptos en nuestra provincia y también fuera de ella, pero tal vez no goza de la misma reputación, por desconocimiento, la gran diversidad de locales con que contamos y que están especializados en cócteles y combinados. Estas jornadas son una oportunidad para promocionar estos establecimientos y abrir al público el catálogo de opciones gastronómicas con que cuenta esta provincia”, sostuvo García.

Así, estas primeras jornadas contemplan una feria para profesionales, ponencias y masterclass y citas con ‘bartenders’ destacados. Además, para las dos semanas que dura este evento se han elaborado dos rutas de cócteles tanto por la capital como por siete localidades de la provincia, con propuestas de combinados con y sin alcohol o Licor 43, en las que participan una veintena de establecimientos.

La Sede Almería 2019 acogerá la Feria para profesionales los días 2 y 3 de mayo, a la que también puede acudir público, así como las ponencias y masterclass en las que participarán Jesús Lumbreras y Carlos López, de OTC Group; Antonio Godino, auditor de calidad de Heineken España; Antonio Garrido, de Royal Bliss; Sergio Jiménez que hablará de la Experiencia 43 o Antonio Navarro, sobre el Mundo Martini; Juan Valls que desarrollará los faces menú o Marc Antoine que abordará el maridaje en la comida además de Pedro García, de Fabbri.

Por otro lado, los locales Burana y La Clásica acogerán desde las 23 horas a la 1 de la mañana del jueves 2 de mayo un Guest Bartending.