El Pimiento de Dalías ejerce su liderazgo en el campo

Cada uno de ellos las charlas técnicas han tenido como objetivo en asesoramiento en diferentes campos de importancia, tales como el control Biológico, la sanidad de suelos, la promoción y comercialización además de, cómo no, el agua, su uso y un déficit hídrico en la provincia que ha sido uno de los protagonistas tanto en análisis como debates.

¿Pero qué diferencia al pimiento de Dalías del resto? Pues aunque pueda parecer exagerado, la diferencia es grande. Quien mejor lo explica es precisamente su alcalde. “Hay tres causas. Una es nuestra tierra, las raíces. Aquí, antes de que existieran los pimientos teníamos uva de mesa, la cual dio muchos privilegios en Dalías, que se materializaron en el propio suelo, en la tierra. El agricultor la mantenía muy abonada, repleta de nutrientes, muy oxigenada. Partiendo de esa base, y añadiendo un microclima muy particular favorecido por nuestra orografía de valle, rodeado de montañas completamente, evitando los vientos fríos del norte y las corrientes fuertes de Poniente o Levante. Y por último, además, contamos con un agua excepcional, como es la que viene del manantial del Arroyo de Celín que tiene una salinidad mínima. Yo siempre lo digo, es como si regáramos nuestro campo con agua embotellada del supermercado”, comenta Giménez, quien ha sido el encargado tanto de la inauguración del pasado miércoles de las jornadas, como de su clausura ayer. Durante los últimos tres días, la agenda organizada por el Ayuntamiento de Dalías en colaboración con la dirección del Casino como sede y anfitrión, ha sido de lo más extensa.

Estas jornadas llevan ya más de un lustro celebrándose, pese a la pandemia , y es que el año pasado también se celebraron pero de manera no presencial y apoyándose en las nuevas tecnologías, no solo por el soporte y la orientación que ofrecen acerca de novedades en cuanto a nuevas variedades y de manejo agronómico. Peso específico tiene conocer también y ahondar en la clave del éxito del pimiento autóctono, el de Dalías, ese que marca el inicio de campaña en el campo almeriense y que ya se comienza a sembrar en el mes de abril y a primeros de septiembre ya tiene prácticamente su recolección finalizada.

Con un total de 16 empresas participantes, la mayor parte de ellas dedicadas a la industria auxiliar del campo y especialmente casa de semillas, las jornadas han demostrado “el enfoque con el que siempre hemos trabajado, y que no queremos cambiar. No hacemos unas jornadas para difundir, sino centradas expresamente en nuestros agricultores, que estén cómodos y siempre estamos en contacto con ellos para atender sus demandas y que sean ellos quienes decidan que desean poner en liza en este evento”.

Es más, las de Dalías fueron las primeras jornadas que se crearon, luego siguieron otras, pero cuando se habla de “pimiento temprano, los agricultores en lo primera que piensan es en Daías y no en otro municipio. Aquí en agosto están ya todos los agricultores están cogiendo producto y en la zona ya de El Ejido, por ejemplo, empezaron hace solo unas semanas. Esos dos meses de diferencia hacen que el mercado sea nuestro en este periodo, no al 100%, pero sí prácticamente”, explicaba el alcalde del municipio Daliense, Francisco Giménez , durante este evento por el que han pasado centenares de personas diariamente.

Dalías despedía ayer su sexta edición de las Jornadas de Pimiento Temprano , un evento marcado en rojo dentro del ámbito agrícola no solo dentro de la comarca de la Alpujarra y del prolífico Poniente , sino también del resto de la provincia, que tienen en este evento uno de los mayores soportes técnicos y de orientación hacia este cultivo, el más extendido de la provincia de Almería, que se conoce.

La mujer rural y su papel primordial en el sector agrario

El delegado territorial de Regeneración en Almería, José Luis Delgado ha participado la charla desarrollada por Fademur, Afammer, Amfar, Ceres y Dalayat, todas ellas asociaciones de mujeres rurales, dentro del ciclo de conferencias organizadas por el Ayuntamiento. Delgado destacó “la labor importantísima, de acompañamiento, pero también de asesoramiento, que realiza el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA)”, coincidiendo esta semana con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Muchas veces las víctimas no saben ni dónde tienen que acudir y ahí están los profesionales del SAVA para orientarles no solo en el procedimiento judicial, sino también sobre otros aspectos como dónde acudir para solicitar recursos sociales”, señaló. Y, por supuesto, se abordó la consolidación del papel primordial de las mujeres del medio rural, y la necesidad de impulsar la igualdad ya no solo empresarial, sino que se diseñen políticas públicas que realmente se ajusten a sus necesidades.