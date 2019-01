Unica Group lanza una campaña para acercarse al socio y fidelizarlo

“Soy Miguel Ángel Vargas, soy agricultor desde que tengo 15 años; empecé a trabajar en la agricultura porque desde que era chico lo veía de cerca, con mi padre y decidí dedicarme a ello porque me gustaba ver las plantas crecer y recolectar una finca que fuera mía”. Así comienza su relato uno de los agricultores que forman parte de Unica Group, dentro de una campaña que la cooperativa de segundo grado almeriense ha lanzado, bajo la nomenclatura de ‘Unica me pertenece’, con la que pretende acercarse aún más al socio para fidelizarlo.

Las claves de esta iniciativa se resumen en siete apartados, tal y como recoge la web que se ha creado para ello, unicamepertenece.es. Rentabilidad media anual: “Para mí lo más importante es saber lo que me llevo al bolsillo a final de año y no me preocupa si me pagan unos céntimos más o de menos que a mi vecino en un momento dado. Tengo la tranquilidad de saber que cuento con una rentabilidad anual y que no tengo que estar pensando en el precio diario de la subasta”;reparto de beneficios:“Los agricultores somos los dueños de la cooperativa; los beneficios se reparten entre todos y no van a parar al empresario, como en el caso de las compañías privadas”;respaldo de una gran empresa:“Me da una gran seguridad saber que me respalda una empresa solvente, con futuro, saneada a nivel financiero y con la certeza de que seguirá creciendo y abordando nuevos retos, lo que me da una gran estabilidad”;transparencia e información:“Tengo toda la información acerca de quiénes son mis clientes, en qué mercados vendo mis productos y a qué precio. Puedo consultar mi desglose de gastos y tener las cuentas claras en el momento en que quiera consultarlas para que no haya imprevistos”; hacia un objetivo claro:“Formo parte de una empresa que tiene una estrategia definida, con unos objetivos claros de crecimiento y la ideas para alcanzar las metas que se propone, que vende a los mejores clientes de Europa y del resto del mundo”;de la mano de un gran líder:“Pertenezco a la primera cooperativa de España, que crece cada año en volumen y en facturación, y que se ha convertido en el mayor exportador hortícola nacional, con una gama de más de 100 productos y con vocación de seguir creciendo”; y acceso a los recursos más innovadores: “Me enorgullece saber que mi empresa es un referente a nivel de innovación, no solo por el lanzamiento de nuevos productos y variedades, sino también porque apuesta por la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la producción, la relación con los clientes y la propia actividad diaria de los agricultores gracias a su aplicaciones móviles, que me permiten tener toda la información a mano siempre que la necesite”.

La web unicamepertenece.es explica, en resumen, lo que significa formar parte de esta cooperativa de segundo grado almeriense:“Trabajo para mí, consigo la rentabilidad deseada, tengo toda la información y, además, decido quién gestiona mi empresa. Con Unica disfruto de tranquilidad y calidad de vida”.