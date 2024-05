El Zucchiolo "está de moda" y ya triunfa en los grandes mercados europeos

Hace más o menos un año que Beyond Sedds presentaba en sociedad el Zucchiolo. Un nombre molón y una apariencia que llamaba enormemente la atención, puesto que era difícil de catalogar. Parecía un calabín pequeño, con forma de tomate, colorido vistoso como el de los pepinos, las hojas de las plantas se asemejaban a las de una higuera. Total, que hasta que no se dio la primera pista, no hubo forma de desvelar el misterio.

El Zucchiolo es el último producto innovador que llega al campo almeriense, siempre a la vanguardia de la horticultura mundial. Su nombre resulta del mix entre el zucchini (calabacín) y cetriolo (pepino) ya que ofrece una gran versatilidad, pudiendo consumirse en fresco y cocinado. Es llamativo, innovador, de gran sabor, perfecta adaptación al agro intensivo de la provincia... Todas las características para triunfar, como así ha hecho en tiempo récord.

Beyond Seeds, grupo de I+D+i en Biotecnología Vegetal, lo desarrolló hace una década y el pasado mes de septiembre comenzó a plantarse en diferentes fincas de Almería. Una de ellas está en Cabo de Gata, donde Maika Manzano y Juan Antonio Pérez de Brea mostraron cómo se comporta este cultivo, que de momento tiene tres variedades: amarilla, verde clara y verdes oscura. “De momento sólo se está comercializando el amarillo y el verde oscuro, con el verde claro estamos haciendo pruebas a ver si aguanta las temperaturas de todo el ciclo”, indica Maika, genetista de Beyond Seeds.

Un producto saludable y con muchas propiedades nutricionales Se trata de un producto del campo, sano, sostenible y que tiene muchas propiedades en su consumo. Como principales características:

-Es fuente de vitaminas C y A. Su consumo ayuda a reforzar tu sistema inmune y a mejorar el aspecto de tu piel. Su contenido en betacarotenos tiene también propiedades antioxidantes. -Ligero y bajo de calorías. Su bajo contenido en carbohidratos lo convierten en ideal para dietas saludables de adultos y niños, de deportistas...

-Gran cantidad de fibra. Su alto contenido en fibra te ayuda a mejorar el tránsito intestinal, produciendo además una mayor sensación de saciedad.

-Alto contenido en agua. Su alto contenido en agua te ayuda a mantener una buena hidratación y a favorecer la eliminación de toxinas.

“El Zucchiolo es una hortaliza que prodece del zapallito, de Hispanoamérica. Nosotros lo hemos ido desarrollando para que se adaptara a estar invernado: guiamos la planta para que crezca por los alambres de forma vertical, que no tenga tantos tallos, seleccionamos las variedades más productivas, de sabor, color...”, explica la almeriense que muestra alguno de los ejemplares plantados en los más de tres mil metros de la finca de ensayo, donde comparte tierras con algunos otros cultivos.

El 50% de los ingresos de su venta, destinado a fines sociales El 50% de los ingresos generados por la venta de Zucchiolo se destinan a los fines sociales de la Fundación Cellbitec, centrada en dos desafíos actuales en el ámbito de la salud: la investigación en la lucha contra el cáncer y las enfermedades degenerativas. Esta fundación, a través de su iniciativa de Responsabilidad Social, ha introducido el ‘Compromiso RFC’ (Responsabilidad Fundación Cellbitec). Al elegir productos con el disTintivo RFC, los consumidores se convierten en aliados directos en esta misión. Tanto Unica, como el Grupo SCA y Beyond Seeds, a través de su Fundación, demuestran así su compromiso, no solo con la innovación y la ciencia, sino también con la promoción del bienestar social y la visión de un mundo más saludable, en este caso a través de Zucchiolo, como nuevo producto hortofrutícola de alto valor añadido para el mercado y los consumidores europeos.

Beyond Seeds está tratando de que Zucchiolo tenga un ciclo completo, por lo que está ensayado su cultivo en diferentes lugares de la provincia y de Granada. De momento, en Almería produce de forma óptima en un clclo de septiembre a junio, pero las temperaturas altas no favorecen a la planta. Por eso, se está probando en zonas de sierra donde durante la noche la bajada del mercurio es más notable. “Ahora mismo hay unas diez hectáreas plantadas entre Almería y Granada, pero a partir de septiembre queremos que sea la primera gran campaña del Zucchiolo”, asegura Maika.

Y es que los principales mercados europeos ya se han interesado en este producto, dado su agradable sabor (un poco más dulce que el pepino) y sus múltiples propiedades nutricionales. Unica Group es la comercializadora y ya está abriendo mercado en zonas de Francia, Inglaterra, Alemania y Suiza. Además, hay clientes interesados en llevarlo hasta las antípodas, concretamente hasta Australia. “Lo recogemos cuando pesa entre 200 y 300 gramos, cuando todavía está inmaduro para poder comerlo crudo. Es un fruto muy saludable, con mucha fibra y con un alto contenido en agua. Es un cultivo que está gustando muchos a los agricultores, les ha llamado mucho su sabor y su productividad”, finaliza la genetista de Beyond Seeds. La moda del Zucchiolo, no duden en probarlo cuando tengan la oportunidad. Si pueden, Tony García hace recetas de rechupete.