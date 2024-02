El agro almeriense exige disculpas a Royal y Francia por los ataques al tomate ecológico

La organizaciones agrarias de Almería han exigido este viernes disculpas a Francia y a la exministra socialista Ségolène Royal, que ha calificado de "falsos" los productos 'bio' españoles y ha acusado al sector español de no respetar las reglas francesas.

"Tanto lo que han dicho (Emmanuel) Macron como esta mujer está faltando a la verdad. Para apaciguar a algunos de los agricultores franceses mantienen esa teoría de la competencia intracomunitaria desleal, pero es falso", ha apuntado a EFE el secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora. "Los tomates ecológicos se rigen por un reglamento europeo de agricultura ecológica para todos, que es muy estricto, y además que renovó hace poco", ha explicado Góngora, quien ha insistido en que el mismo no es modificable por los estados miembros.

"No sé muy bien qué están buscando porque los términos que están utilizando es tanto como decir que no creen en el mercado único. No puede haber una preferencia francesa, eso no existe como tal en Europa, la preferencia es comunitaria, y la soberanía alimentaria es también comunitaria", ha añadido. Por ello, Góngora ha apuntado que si lo que busca Francia es salir de la Unión Europea, "lo deberían decir más abiertamente, porque cuestionar el mercado único es cuestionar la Unión Europea". En su opinión, es preciso que el Gobierno plantee una queja formal a Francia, además de ante la Comisión Europea, para exigir una rectificación, al considerar que esta postura es más "una salida del gobierno francés y no tanto de los propios agricultores".

Por su parte, la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, ha mostrado a EFE su "más profundo rechazo" a estas declaraciones, y ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al presidente Pedro Sánchez, que reaccionen y defiendan los productos españoles. "El tema de los ataques de Francia a los productos españoles es recurrente. No es la primera vez. Siempre que hay manifestaciones en Francia somos el blanco de los ataques; no es cierto que seamos competencia desleal, puesto que nosotros, como miembros de la Unión Europea, tenemos que cumplir la misma relación que tiene que cumplir un francés", ha recalcado.

Respecto a las declaraciones concretas sobre los tomates españoles, ha recordado que "para que un tomate o cualquier otro producto sea bio tiene que pasar una serie de controles y hay una certificadora, en este caso en Andalucía, que depende de la Consejería de Agricultura, que es la que dice sí cumple los estándares de calidad y los requisitos de la normativa europea". "Además del ataque gratuito, esta señora está poniendo en duda la legislación española (…) Le diría que pruebe el producto español porque creo que el que ha probado es el tomate francés (…) Cualquiera que pruebe el tomate español, el tomate de Almería en cualquiera de sus variedades, se dará cuenta", ha apostillado.

Asimismo, la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, considera que estas declaraciones son "impropias de una exministra" porque "denota bastante grado de desconocimiento sobre el sector hortícola español, que es la zona productora tradicional en invierno". "El sector agrícola español y el sector agrícola europeo saben que la agricultura ecológica sigue un reglamento europeo, es decir, de obligado cumplimiento por todos los productores ecológicos de Europa, con lo cual es lo mismo en todos los sitios", ha incidido Iglesias, que también ha reclamado disculpas por estas declaraciones que "perjudican mucho" a un sector que, sólo en Almería, representa el 13 % del PIB provincial.