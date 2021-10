La ley contra el desperdicio alimentario, en la ‘cocina’

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció esta semana el inicio del proceso de consulta pública del anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura hace una semana. Las organizaciones, colectivos y ciudadanos en general interesados podrán realizar sus aportaciones a esta norma hasta el próximo 1 de diciembre.

Tal y como marca la normativa para el procedimiento de elaboración de leyes, el texto legislativo está publicado ya en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Con este trámite se quiere dar audiencia a los distintos agentes de la cadena alimentaria, organizaciones y colectivos del sector y con intereses en esta propuesta normativa, y ciudadanos en general. Este proceso es fundamental porque permitirá recabar la sensibilidad de todos los interesados, y sus aportaciones servirán para enriquecer y mejorar el texto de la futura ley. Para trasladar estas aportaciones se ha habilitado el siguiente buzón: bzn-leyPDA@mapa.es.

El ministro defiende que este período de consultas configurará un debate social “muy interesante”. Explica que la ley va a ser un “gran instrumento para que dentro de la cadena alimentaria se produzca el menor despilfarro posible de alimentos, objetivo muy importante desde el punto de vista económico, ambiental y ético y moral”. Planas reconoce las buenas prácticas que en esta materia ya hacen agricultores, ganaderos, pescadores y la industria y distribución, de las que afirma que han servido de inspiración a la ley, pero que es preciso avanzar más porque el objetivo es reducir el desperdicio alimentario a la mitad para el año 2030.

La futura Ley tiene como objetivo la prevención y la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos para evitar que estos sean desechados como residuos aun están en condiciones aptas de consumo. Para ello, se busca una gestión más eficiente de los recursos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta los hábitos de consumo, promoviendo como uso prioritario la donación. La ley fomentará el consumo responsable de alimentos y la puesta en marcha de medidas que sensibilicen e informen a toda la sociedad de la importancia y la necesidad de combatir este problema que supone además, malgastar el esfuerzo de agricultores, ganaderos y pescadores.

El ministro realizó este anuncio durante su visita al Salón Gourmets, que ha celebrado este año su 34 edición en el recinto de IFEMA-Madrid, donde manifestó que la “calidad” y la “diferenciación” de los alimentos y bebidas son un factor clave para conseguir más rentabilidad de las explotaciones y más beneficios para agricultores, ganaderos y pescadores, así como para las industrias agroalimentarias asociadas. Esta feria es el encuentro más grande de Europa y una de las referencias mundiales en el segmento de productos alimentarios y bebidas de alta gama.

Primaflor y '5 al día'

El sector de productores de frutas y hortalizas lleva tiempo concienciado con este asunto, con distintas iniciativas de las empresas encaminadas precisamente a cumplir ese objetivo que se marca el gobierno, de un mayor aprovechamiento de los productos que todavía no han dejado de ser aptos para el consumo. “Perfectamente Imperfectos” es un buen ejemplo. Se trata de una campaña lanzada por la Asociación “5 al día” para luchar contra el desperdicio alimentario. La almeriense Primaflor, empresa dedicada al cultivo de productos hortofrutícolas frescos y elaborados, forma parte de esta campaña para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de acabar con esta práctica, que supone la pérdida de gran cantidad de alimentos todavía en buen estado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que más o menos un tercio de la producción total de alimentos se desperdicia, es decir, 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. Además, los investigadores estiman que, de los alimentos desechados, un 14% terminan en la basura durante su fase de producción y venta.

Cuando desechamos algunos alimentos que siguen siendo aptos para el consumo, pero no tienen una buena apariencia física, no solo estamos derrochando unos bienes a los que no todo el mundo tiene acceso en su vida diaria, sino que también estamos deteriorando el planeta. Según datos de la FAO, la huella de carbono que supone el despilfarro de alimentos se estima en 3.300 millones de toneladas de equivalente de CO2 de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por año.

“Desde Primaflor nos adherimos a esta importante campaña, para concienciar a la sociedad del grave problema que supone el desperdicio alimentario”, comenta Cecilio Peregrín, Director Corporativo de Primaflor. “La vida es maravillosamente imperfecta y los alimentos también. Su vida útil va más allá del cumplimento de normas estéticas en términos de color, forma o tamaño, primando por encima de todo la calidad y valores nutricionales del producto, todavía apto para el consumo”.

“5 al día”, asociación sin ánimo de lucro, cuya principal finalidad es fomentar el consumo diario de frutas y hortalizas frescas, puso en marcha esta campaña con el apoyo inestimable de Martín Berasategui. El chef español con 12 estrellas Michelin, colabora con la realización de diversas actividades para sensibilizar a los consumidores de la importancia de no desechar los alimentos por su apariencia externa, mientras conserven todos sus nutrientes intactos y estén en perfectas condiciones de consumo.

Primaflor se sumó a esta iniciativa dentro de su programa de desarrollo sostenible y responsabilidad con el medioambiente, llevando a cabo una amplia labor informativa en sus redes sociales a través de sus recetas y consejos para aprovechar al máximo las verduras y hortalizas, más allá de su aspecto.