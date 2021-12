El pimiento, o como pasar en una década del ostracismo al liderato en el campo

Más información El Pimiento de Dalías ejerce su liderazgo en el campo

Hace unos días, el municipio alpujarreño de Dalías celebraba las que fueron sus sextas Jornadas de Pimiento Temprano de manera presencial, después de haberlas tenido que adaptar a modo telemático en el año 2.020 a causa de la pandemia.

Durante los tres días de celebración de este evento, que fue prácticamente un reencuentro, quedó patente el porqué de la importancia y el éxito de este evento, al que una vez más acudieron miles de agricultores. Aquí se abordan y analizan todas las vicisitudes entorno a este cultivo, que en este municipio tiene su cuna como temprano, al ser trasplantado en abril y cosechado ya en agosto, pero que en la provincia se ha convertido en el principal líder y bandera de la producción hortícola.

Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, el pimiento llegó a tener serios problemas que pusieron en riesgo su superviviencia. Muchos agricultores aún recuerdan los años 2005, 2006 y 2007. Este trienio fue especialmente complejo para sus productores. Escasa rentabilidad y multitud de plagas para las que no se hallaban medios definitivos hicieron que se tambaleara.

500 hectáreas Ha subido la superficie dedicada al pimiento con respecto a la campaña anterior en la provincia

Hoy, más de quince años después, además de haber llovido mucho la situación es diametralmente opuesta. “En esos años había un gran problema, pero como siempre pasa en Almería, se reaccionó a tiempo y bien. Y de todo ello se generó una gran oportunidad. Gracias a esa situación y a la manera de proceder, ahora el pimiento tiene parácticamente en su totalidad con control biológico. Eso es sin duda un diferencial de calidad para posicionarse en el mercado”, explica José María Bayo Mayor, Jefe del Servicio de Ayudas, Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Almería, quien recuerda cómo hace unos diez años la superficie de pimiento en Almería rondaba las 7.000 hectáreas. y en esta campaña 2021 – 2022, se va a acercar a las 12.800. O lo que es lo mismo, un incremento de superficie de un 55%.

“En la campaña actual, se prevé que haya cerca de 500 hectáreas más que la pasada, lo cual implica que el pimiento supone el 25% de la superficie bajo abrigo de la provincia”, arroja Bayo sobre los datos que tiene en su poder la Delegación de Agricultura en Almería de la que forma parte, y que no hace más que constatar el buen momento por el que pasa este cultivo.

Para Bayo, “las razones de este aumento son variadas. Fundamentalmente, el buen posicionamiento del producto en los mercados europeos viene asociado a la nula presencia de fitosanitarios actual y a que prácticamente todo se hace bajo control biológico.

Aunque todo no son luces, y es que no es ajeno al problema de bajas cotizaciones que vive el campo almeriense en general. Una situación que e ha convertido prácticamente en endémica y que los propios agricultores quieren revertir con una agenda de movilizaciones nunca vista, ni vivida, en los últimos años.“Ahora mismo se atraviesa una situación relativamente complicada con respecto a costes de producción. Los insumos (especialmente todos los ligados a la energía) son cada vez más altos, pero las cotizaciones se mantienen y por periodos van a menos. Igualmente, hay otro factor, como es la falta de control de los contingentes de terceros países, donde hay que seguir peleando a nivel institucional y de sector para que la Unión Europea no prime unos intereses por encima de otro y se controlen las cuotas”, manifiesta el Jefe del Servicio de Ayudas.

Además de la capacidad de capear los problemas y salir adelante más fortalecido que tiene el sector agrario almeriense, Bayo analiza el contexto actual y también arroja un análisis que deja sensaciones muy optimistas. “Existe en este contexto una gran oportunidad para seguir mejorando y que la marcan países como Holanda, y no es otro que la investigación y el desarrollo. Ellos son capaces de producir auténticas barbaridades por hectárea, hablando ya incluso del millón por cada una de ellas (100 kilos por metro cuadrado). Esto evidentemente no es equiparable a Almería, ya que aquí se aprovecha un sistema pasivo, el solar, que tiene otras características muy diferentes. No hay que verse reflejado en esas cantidades ni sorprenderse, pero lo que sí demuestra este hecho es que existe un gran rango de mejora. Y a pesar de que no hay que ponerse como objetivo llegar a esos niveles, sí que muestra que hay mucho camino por recorrer para mejorar y ser más productivos”.

Volviendo a la importancia del pimiento y poniendo en contexto el total de la producción almeriense de fruta y hortaliza, la pasada campaña se alcanzaron más de cuatro millones de toneladas de producción total, de las que en torno al millón correspondieron a este cultivo.

A nivel global, más del 70% de lo que se produce en Almería se exporta y en pimiento ocurre similar.