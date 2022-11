El almeriense que ha ilustrado la última campaña de Maybelline

El viernes 4 de noviembre un almeriense "se coló" entre los artistas más relevantes del momento, reunidos en el Wizink Center de Madrid. Se celebraba la gala de LOS40 Music Awards, es decir, los premios más importantes de la música comercial en España. Un evento que estaba patrocinado por la famosa firma de cosméticos Maybelline New York, como maquillador oficial de los premios.

Las diferentes zonas de uso de los artistas, las puertas, los espejos de los camerinos e incluso los aseos del pabellón estaban revestidos con la última campaña gráfica de Maybelline, unas ilustraciones que llevan la firma del diseñador gráfico veratense Javier Carmona.

"Me llegó la posibilidad de hacer las gráficas para esta campaña de Maybelline, aunque había muy poco tiempo para ello, así que estuve varios días prácticamente encerrado en el estudio, porque en publicidad siempre se necesitan las cosas para ayer", explica el publicista. Tuvo que trabajar a contrarreloj para diseñar cinco ilustraciones diferentes y sus respectivas adaptaciones: "no es igual si va sobre un espejo o en una puerta, porque cada soporte tiene diferentes medidas y diferentes formas de impresión", aclara.

Maybelline buscaba una imagen especial, hecha exclusivamente para LOS40 Music Awards, que fuera muy moderna y fresca, orientada a un público urbano y juvenil. Partiendo de esas ideas, Javier Carmona se sentó frente al ordenador, agarró la tableta gráfica y se puso a crear. La empresa quedó encantada con el resultado, que pueden ver en las imágenes: un diseño más general, otro de máscara de pestañas, de pintalabios y otro de un corrector de maquillaje.

Este no es, ni mucho menos, el primer trabajo de Javier Carmona para una gran marca. Aunque pueda resultar sorprendente, de su pequeño estudio de Vera, junto al restaurante familiar (Terraza Carmona), han surgido las gráficas de multitud de campañas publicitarias. Pero "el trabajo de un publicista pasa desapercibido el 90% de las veces", dice. Nintendo España, Sony Pictures, Leche Pascual o Jean Louis David son solo algunas de las marcas que están en su porfolio, tras más de 15 años de trayectoria.

Javier Carmona estudió primero Bellas Artes, en Granada, y luego Publicidad y Relaciones Públicas, en Madrid. Entre tanto, pasaba los veranos tras la barra de la Terraza Carmona, echando una mano a sus hermanos (es el sexto de los siete hijos de Antonio Carmona y Manola Baraza). Ha sido director de arte en agencias como Bassat-Ogilvy, Sr. Lobo y Trazada Internet Marketing y director creativo en OC Comunicación. Todo eso en Madrid, hasta que a finales de 2013 nació su hijo y decidió regresar a Vera para estar más cerca de la familia.

"Cuando llegué no era tan habitual el teletrabajo, pero todo ha cambiado mucho tras la pandemia", dice Javier Carmona recordando esos primeros años tras su regreso: "mi madre no sabía muy bien ni qué era lo que hacía", bromea. Ahora, estar a más de 500 kilómetros de Madrid no supone un problema para él. Gracias a todos los contactos que hizo en las agencias no le faltan los proyectos.

Poco a poco también se ha hecho con una cartera de clientes en el Levante Almeriense. Por ejemplo, cada año diseña los carteles de la feria de Vera, un formato en el que puede dar rienda suelta a su lado más artístico. Aunque asegura que no se considera un artista, y de hecho cree que eso puede ser un hándicap para un publicista. "No me gusta que me digan que tengo un estilo propio, porque eso te limita; en publicidad hay que ser muy versátil", admite. Aunque no puede negar que sus diseños tienen un sello propio: "puede que el rasgo común de todos es que son muy coloridos", acaba confesando.

Da igual que sean carteles, ilustraciones para libros, publicidad digital, diseño web o spots. Desde Vera, en ese pequeño estudio casi oculto junto a la escultura que inmortaliza a Antonio Carmona, su padre, el diseñador gráfico Javier Carmona ha logrado hacerse un nombre en el mundo de la publicidad. El caso de Maybelline es solo la punta del iceberg de un trabajo de muchos años.