Churro-pizza, un nuevo concepto del desayuno tradicional nace en Huércal Overa

Nada más entrar por la puerta, ni una mesa vacía y en todas, la coincidencia era la misma: todos mojan un churro en chocolate sin culpa alguna. Detrás de la barra, junto a una freidora industrial, nos recibe Carmelo García, mientras que, con una sonrisa escondida tras una mascarilla, pero perfectamente visible por la expresión de sus ojos, está Juana Campos sirviendo las mesas, eso sí, como si de un familiar se tratase por la amabilidad y cariño con los que atiende a cada cliente. Ellos son los propietarios de Churrería Plaza Mayor, ubicada en pleno corazón de Huércal Overa.

Para muchos, emprender un negocio en tiempos de pandemia puede resultar una quijotada, pero al igual que Don Quijote, ellos, lejos de estar locos han sabido abrirse camino en una época convulsa y, a juzgar por el éxito que tienen con apenas seis meses en marcha, como el mítico personaje de Cervantes, harán historia. “Trabajar hay que trabajar, porque hay que seguir viviendo así que nos decidimos a retomar lo que veníamos haciendo desde hace casi una década en Puerto Lumbreras”, nos explica Campos.

Ella es administrativa, de hecho, prepara oposiciones, y él siempre ha estado ligado a la noche por ser vigilante. Un matrimonio que hace 10 años, decide darles un giro radical a sus profesiones. Se enteraron de que en Puerto Lumbreras se traspasaba una churrería y apostaron por ella. Desde el inicio les fue muy bien hasta que estalló la pandemia. Tuvieron que cerrar como tantos otros sectores que no eran actividad imprescindible, “aunque pensábamos abrir de nuevo, pero ya no fue posible”. Más de dos años de parón que retomaban el pasado mes de noviembre esta vez en su pueblo natal, Huércal Overa.

“El primer día fue casi más duro que cuando abrimos en Puerto Lumbreras. Tanto tiempo sin hacer churros, en nuestro pueblo, donde todos nos conocemos…”, afirma Juana dejando entrever el miedo que sentía a decepcionar a su gente. Aunque nada más lejos de la realidad.

De hecho, el primer día que abrieron hicieron una degustación gratuita a la que acudieron cientos de vecinos, entre los que no faltó la concejala de Comercio, Mónica Navarro, ni el alcalde, Domingo Fernández. No solo pudieron disfrutar del manjar que Churrería Plaza Mayor ofrece, sino que “nos entregaron unas flores y una tarjeta. La verdad es que el Ayuntamiento nos ha apoyado en todo momento. Incluso nos han dado recientemente una subvención para ayudarnos en el inicio del negocio”, sostiene muy agradecida.

Y es que, churros con chocolate es uno de los desayunos más típicos de la provincia, sobre todo, un clásico de los domingos por la mañana en familia. Un reclamo popular que nos permite encontrar cientos de churrerías en Almería, pero si hay algo que les diferencia es la innovación. A la elaboración artesanal y al sabor auténtico, que son sus puntos fuertes, suman un reclamo más, divertido y original: churro-pizza. Un manjar único en la provincia. Una rosca de churros que se endulza con chocolate blanco, chocolate con leche y toppings, que se sirve en una caja de pizza.

Como la mayoría de los grandes éxitos, nació por casualidad. “Mis hijos nos pedían chocolate y toppings para ponerles por encima, de los que usamos para los gofres, y un día a mi hija se le ocurrió la idea de hacer la churro-pizza. Hicimos pruebas y al final es una realidad”, explica Carmelo. De hecho, “nos visitan desde muy diversos puntos. Vera, Puerto Lumbreras, Murcia… Vienen expresamente no solo por la churro pizza sino por todo lo que ofrecemos en general”, apostilla Marcelo Campos, Community Manager de la churrería, que aporta a su comunidad no solo las novedades que se ofrecen sino curiosidades en torno a los churros e información para muchos comensales desconocida como que el chocolate “además de ser rico en Magnesio, nos ayuda a relajarnos y dormir mejor por los triptófanos”, explica.

Desde el desconocimiento, los churros pueden resultar muy sencillos de elaborar, solo hay que hacer una masa a partir de harina, agua y sal. Luego hay que freír esta masa en aceite y listo, pero, no. “Nosotros abrimos a las 7:00 de la mañana, pero Carmelo ya lleva aquí un par de horas preparando la masa; necesita su tiempo. Además, los churros necesitan de una buena materia prima y no todos los aceites sirven para freírlos. Los hay que piensan que el mejor es el aceite de oliva, pero es bueno en crudo, no frito”, sostiene Campos. En esta línea, Carmelo añade que “los churros tienen que freírse a 220 grados y debe hacerse en aceite de semilla de uva”. Muchas veces los churros pueden caer pesados “pero es porque no están bien hechos. Absorben mucho aceite y por eso se hacen pesados, pero cuando eso ocurre es porque no se ha frito en el aceite adecuado ni la masa ha tenido el tiempo de reposo que necesita”, añaden.

Churrería Plaza Mayor es una empresa familiar, en la que todos aportan. Ideas, trabajo, esfuerzo y eso se percibe positivamente en el ambiente. De hecho, mientras realizábamos este reportaje, muchos de los clientes se nos acercaban para hablarnos de calidad tanto de los productos que ofrecen como de las personas que llevan día a día la churrería.

Churrería Plaza Mayor es un nuevo espacio que pone al día el concepto de la churrería y lo adecua a los nuevos tiempos, por su decoración, su estilo y el sabor tradicional, al que van a seguir sumando novedades. Próximamente ofrecerán recetas saladas de churros e, incluso, “porque ya nos lo están pidiendo muchos vecinos, algunos de ellos personas mayores a los que les resulta más difícil salir de casa para comprar churros. El servicio a domicilio”. Una idea que ya barajan para que el chocolate y los churros recién hechos puedan ser llevados a casa en moto desde primera hora de la mañana.