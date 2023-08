The Globe, noches románticas en el centro de Almería

Hay bares que son buenos, y hay bares que tienen una localización excepcional, y luego está The Globe Gastrobar que tiene ambas. Ubicado en el Comercial Oliveros, rodeado de tiendas, supermercados, y edificios tanto administrativos como residenciales este lugar se convierte en el sitio idóneo para descansar del ajetreo que conlleva pasar tiempo en una de las partes más transitadas de la capital.

Su amplio y luminoso salón decorado de forma minimalista genera una sensación inmediata de sosiego, al igual que su amplísima terraza, ubicada en mitad del parque y protegida por la sombra de los frondosos árboles de éste.

Aunque su entorno ya sea un gran incentivo para visitar este bar, su verdadero reclamo se encuentra en los elaborados de su cocina, que apenas para en su horario de apertura desde las siete de la mañana hasta la medianoche.

Sus exquisitos e increíblemente baratos desayunos atraen a personas de cualquier edad cada mañana, y quien pierda la oportunidad de probar su gastronomía durante las primeras horas del día, que no se preocupe: The Globe Gastrobar goza de una amplísima carta de tapas caseras entre las que, Belén López- su dueña desde hace seis años- destaca la carrillada en salsa, los burritos, las croquetas de jamón y el rulo de queso de cabra. Asimismo, el cliente también tiene la oportunidad de pedir raciones.

Ya sea en invierno o en verano, este también es el lugar perfecto para pasar la tarde, “el combo café y copa de la tarde también se lleva mucho aquí, sobre todo entre la gente joven”, explica Belén López.

No obstante, es realmente bonito ver este lugar de noche, que alumbrado con una tenue luz y el sonido de las hojas de los árboles movidas por el viento, se convierte en un espacio realmente romántico, por eso no es de extrañar que The Globe Gastrobar se llene durante esta franja horaria.

“Es un lugar para todo el mundo, y para todas las edades”, cuenta su dueña. Además, su gran equipo de siete camareros hará que cualquier cliente se sienta a gusto en cualquiera de las mesas de este establecimiento, así pues, quien tenga la curiosidad por descubrir este lugar, sin duda se encontrará con la mejor calidad gastronómica y el mejor servicio a cualquier hora del día y en cualquier época del año.