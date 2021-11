Almería será una de las tres provincias en las que el IAM pondrá en marcha un proyecto piloto de rescate de víctimas de la trata

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, ha señalado este miércoles que Almería será una de las tres provincias en las que este organismo desarrollará un proyecto piloto de detención y rescate de mujeres víctimas de la trata, siendo las otras dos provincias Jaén y Málaga.

Así lo ha trasladado Fernández en su participación en vídeo en la inauguración del I ‘Encuentro provincial para el análisis de la trata’ celebrado esta tarde en el Colegio de Abogados de Almería, dónde ha apostado por una “alianza” entre el Gobierno andaluz con la sociedad civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad, colectivos que trabajan con las víctimas y colegios profesionales.

La directora del IAM ha anunciado que en breve se presentará en Almería el funcionamiento de este proyecto, que también será puesto en marcha inicialmente en Málaga y Jaén. Fernández ha aseverado, asimismo, que cuando se rescata a una víctima de la trata hay que darle una alternativa, un itinerario con empleo, alojamiento, etc., que permita que pueda escapar de las mafias y de ese “mundo horrible en el que se encuentra”. Todo ello para conseguir el objetivo de una Andalucía “libre e igualitaria y sin violencia de género”, tal y como pretende la Junta de Andalucía.

También se ha referido al plan de acción para la atención, información y detección de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual del Gobierno andaluz. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, elabora este amplio paquete de medidas para la erradicación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que se sustenta en cinco pilares: una Estrategia andaluza para lucha contra la trata, un Servicio de detección e identificación de víctimas de trata en Andalucía, o sea, un programa de rescate; el refuerzo del Teléfono de Atención a las Mujeres (900 200 999), acciones encaminadas a la formación y sensibilización y subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que incluyen programas para mujeres víctimas de tráfico de personas con fines de explotación sexual y en contextos de prostitución.

El objetivo de dicha estrategia es ofrecer a la sociedad un plan de acción andaluz contra la trata como un instrumento que recoja los ejes y siente las bases de actuación para sensibilizar, prevenir, minimizar las secuelas y erradicar este tipo de violencia que sufren mujeres y personas menores. La estrategia contará con una visión integral, multidisciplinar y desde una perspectiva de género y de derechos humanos; integrando la cooperación y la colaboración de todas las posibles personas implicadas.

Una de las medidas más novedosas es el servicio de rescate de la trata, que supondrá la puesta en marcha de un nuevo recurso autonómico con el objetivo de garantizar la detección y la asistencia a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como, cuando sea requerido, el acompañamiento a las víctimas durante el proceso de identificación que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este proyecto se realizará de forma piloto en principio en las provincias de Almería, Jaén y Málaga. El servicio estará compuesto por un teléfono de emergencias, sedes físicas en cada provincia y unidades móviles y a pie de calles.

Por su parte, la vicedecana Rita María Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a este encuentro subrayando que los abogados deben estar en primera línea de batalla porque los letrados son precisamente servidores de la sociedad, especialmente a través del turno de oficio. Ha asegurado que se trata de una de las preocupaciones “perpetúas” del colectivo, añadiendo que el encuentro entre los diferentes protagonistas de esta lucha debe ser el comienzo de “una gran amistad”.

Considera que no es permisible esta “depredación absoluta” de las mujeres, condenando esta execrable lacra que avergüenza a los ciudadanos. “Esto no puede ser una raya en el agua, no, tiene que ser principio de una gran amistad para que todos nos unamos en defensa de las personas más vulnerables”, ha apostillado.

El programa de este encuentro ha incluido diferentes ponencias como 'Identificación y protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual' de la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, María del Mar Mena; 'La intervención por los cuerpos y fuerzas de seguridad en Almería', a cargo del inspector jefe de la Sección de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Daniel Pérez Reche, y el guardia civil del Equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería, Carlos Avellaneda Millán.

Ha seguido un vídeo testimonio de una víctima de la trata, tras lo que las educadoras sociales de la Asociación Oviedo y Jorbalán, Natalia Viso y María José Úbeda, han hablado sobre la 'Intervención en los cortijos dónde viven las mujeres', seguidas por la directora de Aperfosa, Eileen de Calles, que se ha referido a la 'Intervención en la zona de las 200 viviendas'.

Tras un nuevo vídeo testimonio de otra víctima, la mediadora social e intercultural en APRAMP, Priscila Paula Benedito, ha abordado las 'Particularidades de las rutas de Brasil e intervención con las mujeres víctimas de trata de procedencia brasileña'; mientras que la responsable de inmigrantes de Cruz Roja, Margarita Veiga del Pino, ha hecho lo propio con la 'Atención a personas migrantes desde su llegada hasta el asentamiento', y la psicóloga de Mujeres en Zona de Conflicto en Almería, María del Mar Cabrerizo, ha tratado la 'Mediación intercultural en zonas rurales'.

Por último, se ha mostrado un tercer vídeo testimonio, finalizando esta cita el coordinador de Médicos del Mundo en Andalucía, Wladimir Morante García, quien ha hablado sobre 'La reducción del daño para personas en situación de prostitución y trata', proyectándose acto segudio el cortometraje de este colectivo 'Cuando llegue la carta', basado en una historia real.