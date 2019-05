Colapso en la jurisdicción civil ante la “avalancha” de reclamaciones

La Sección Primera de la Audiencia se encuentra al borde del colapso. La presidenta de la Audiencia, Lourdes Molina, explicó ayer que de los 4.102 asuntos ingresados el año pasado, 1.607 fueron para esta sección dedicada en exclusiva a la jurisdicción civil, mientras que el resto fueron penales para la Segunda y Tercera. Un aumento de los casos civiles frente al “control” de los penales que superan por mucho las ratios establecidas.

“Estamos tardando 15 meses en resolver. Puede parecer un disparate y no lo es. Hay que tener en cuenta las circunstancias. Tenemos cinco magistrados para todos los asuntos civiles de la provincia. Si la economía de la provincia no está paralizada, sí comienza a colapsarse por la Audiencia. Se necesita más mano de obra, más magistrados”, afirmó ayer. Con la nueva plaza aprobada por el Consejo de Ministros, habría un magistrado más.

Pero no es suficiente, Molina cree que la solución pasa por crear una Sección Cuarta con su propio letrado de la administración de justicia y más funcionarios. Eso sí, advirtió que los 15 meses no son para “todos los asuntos”. Los “urgentes”como cuestiones de competencia, recursos de queja, medidas cautelares, etc., se resuelven “como entran”. Los asuntos de familia, por ejemplo, en tres meses.

En Granada, por ejemplo, con tres Secciones, se atendieron en el mismo periodo 2.600 asuntos. ¿Cuál es la causa? Sobre todo los asuntos relacionados con cláusulas abusivas, que provocan un importante cuello de botella. “La legislación en esta materia ha sido obsoleta, no acorde con las circunstancias que ahora priman, la protección de los consumidores”, apuntó, añadiendo que al producirse cambios legales a instancias de Europa, han existido “avalanchas no previstas”de consumidores que reclamaban. A esto se suma, que la mediación no ha tenido ni tiene el efecto previsto, abogando por su uso.