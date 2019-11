“La innovación es la única receta contra el agotamiento del modelo Almería”

DIEGO CLEMENTE GIMÉNEZ (7 de enero de 1978), casado y con un hijo, ha encontrado en el PITA la a horma de su zapato. Apasionado de las nuevas tecnologías, perito judicial forense y arquitecto, ha cumplido un mes al frente de la tecnópolis almeriense y tiene un sinfín de proyectos sobre la mesa con los que impulsar este parque tecnológico de marcado carácter agroalimentario. Project manager y consultor estratégico, urbanista y máster en drones, el exdiputado nacional de Ciudadanos diseña ya la hoja de ruta del PITA 2040.

– Ha cumplido su primer mes al frente del PITA, ¿cómo han sido estos días? ¿es lo que esperaba?

- Cada vez que uno asume una responsabilidad e inicia una nueva etapa el primer mes es muy intenso, llevo aquí sólo 30 días y, además de tener que hacerme con los entresijos propios de la administración, tenía programadas por la propia actividad del parque y heredada de la anterior dirección una serie de viajes y compromisos como la Fruit Attraction de Madrid por lo que he estado la mitad del tiempo fuera. Recién llegado mi obligación era el máximo tiempo posible aquí y gracias al equipo directivo nos hemos dividido el trabajo. El director de desarrollo de negocio ha estado en Rusia en misión comercial y la directora de innovación ahora mismo está en las Canarias en la asamblea nacional de parques tecnológico. Estoy encantando con este equipo.

- Explíquele a los almerienses en un par de minutos qué es el PITA y que aporta a esta provincia...

- El PITA no solo es un espacio con parcelas para la venta y oficinas para alquiler. El parque aporta ese empuje al desarrollo empresarial, fomentando la innovación, la colaboración y del desarrollo de proyectos, que al final es lo que hacen a las empresas diferenciarse del resto y hacerlas más competitivas en el mercado global. Evidentemente para una mayor competitividad hay dos claves por encima de todo la innovación y colaboración. Somos una empresa privada en capital pero participada por las administraciones y hacemos todos los servicios de asesoramiento desde que se implanta una empresa, tenemos un itinerario desde las spin-off o startups que salgan de la Universidad, dónde tenemos un edificio al 77% de ocupación, y aspiramos a que vengan al PITA a desarrollar su modelo de negocio con su propio terreno y empresa. Y le pongo un ejemplo. En todo este ecosistema basado en el clúster de la agroindustria y la bioeconomía tenemos modelos de éxito como LAB o Biorizon que salieron de la Universidad y ahora son empresas de cierto tamaño y muy punteras en innovación con sede en el PITA.

– No le da la sensación de que el PITA, viendo el potencial de los emprendedores almerienses, ha estado en un segundo plano...

- La verdad es que la sociedad almeriense en general ha tenido una idea equivocada de lo que se hace aquí porque somos un parque tecnológico pero con un motivo fundacional que era apoyar a nuestro mayor sector productivo que es la agricultura. Creo que el futuro está en la especialización en este sector, de la misma forma que el de Málaga está en las TIC o el de Granada en la salud, el nuestro pasa por seguir avanzando en la especialización como agroparque como punta de lanza de la agricultura en la provincia. Hay un montón de empresas auxiliares en torno a la economía de la innovación que queremos que se implanten en el PITA porque somos pioneros y punteros a nivel internacional. Y en los principios fundacionales también se hablaba de energías renovables y construcción sostenible. En este caso la simbiosis de energías renovables y ciclo integral del agua están íntimamente entrelazadas y en esta etapa vamos a hacer un gran esfuerzo para impulsar proyectos colaborativos. Y también se han iniciado contactos con otras administraciones que tradicionalmente, y no sé por qué, no se habían tocado porque el parque tecnológico es de todos los almerienses y debe tener proyección provincial.

- ¿Existe potencial entonces para que empiece a pitar el PITA?

- El potencial que tiene este parque es que es como una ciudad en miniatura que tiene mucho margen para crecer. Como laboratorio provincial vamos a implantar tecnología que esté bastante madura en la investigación y aquí la usaremos de manera experimental, desde las smart city al tratamiento de agua con algas, tecnologías que se están desarrollando que pueden tener en el PITA la última fase para probarlas antes de salir al mercado. Es un entorno controlado, pequeño y suficientemente amplio para ser un verdadero referente de la innovación. Mi intención es que haya mucha celeridad administrativa para conseguir que las empresas se implanten rápido y puedan desarrollar negocio de inmediato.

– ¿Cuáles son los principales proyectos que tiene sobre la mesa?

- Hay una serie de proyectos que vienen heredados y mi labor será acelerarlos todo lo posible como la Ciudad Financiera de Cajamar, uno de los principales socios del PITA, porque va a suponer no sólo un revulsivo para el parque en cuanto a ocupación, sino que es un reto para la gestión de la entidad de conservación por la cantidad de empleados que ganará el parque. Hay que dotar al PITA de mejores accesos y servicios porque llegaremos a ser más grandes que una inmensa mayoría de los pueblos de la provincia con una estimación de población de entre 5.000 y 6.000 trabajadores que vengan todos los días a trabajar al parque. Dentro del parque tenemos un problema a futuro en el que ya estamos trabajando con el aparcamiento y el parque de coches. Estamos buscando cómo desarrollar aparcamientos fotovoltaicos y generar energía para los edificios que contribuyan al autoconsumo del parque. Tenemos dos playas de aparcamiento y una gran extensión de terreno que estamos en negociaciones para implantarlo. Una de estas zonas está a 800 metros del lugar en el que se desarrolla la actividad y tenemos la intención de poner autobuses eléctricos y autónomos. Soy un firme defensor de la movilidad sostenible y es la mejor opción por operatividad porque se produce un flujo masivo en las horas pico.

- Si se duplica la población, lo hará la demanda de servicios e infraestructuras. ¿Hay sitio para todo?

- Es un hito de aquí a tres años y es que se va a duplicar la población del PITA de 2.500 a más de 5.000. Pero ya hay que pensar también en el PITA de 2030 y 2040. Hay prevista una segunda fase de 60 hectáreas en la zona norte. El día de mañana tenemos un reto con los accesos, hay que rediseñarlos. En parques hermanos, como el de Málaga, el principal problema ya es el aparcamiento no el tráfico. Queremos adelantarnos para que no nos pase igual viendo la línea ascendente que tiene el PITA en los últimos años. De ahí que podamos agrandar la superficie de aparcamiento y demos la solución de los autobuses lanzadera. Pero es necesario reestructurar los accesos para dar servicio a las dos grandes infraestructuras que vienen, la Ciudad Financiera y otra que anunciaremos pronto, vamos a habilitar dos accesos más al parque. Estamos en contacto con Carreteras para el desdoblamiento y rediseño de una rotonda para que pase a ser turbo-rotonda y el carril de desaceleración que sea doble.

Concibo el parque tecnológico como paso previo a la madurez del negocio, nexo de unión de Universidad y empresas”

– En cuanto a la expansión de negocio, a la hora de llamar a la puerta de grandes empresas, está claro que el agroalimentario es prioritario, pero ¿se van a tocar otros sectores tecnológicos?

- La zona más al norte, la de producción, tiene empresas relacionadas con la industria auxiliar de la agricultura y la bioeconomía por la característica de las parcelas. Y en la zona que está prácticamente vacía queremos darle otro enfoque. En el estatuto fundacional del parque, aunque nos centremos en la agroindustria, recoge que Almería siempre ha sido un potencial en las energías renovables y es un eje de la sostenibilidad. Las energías renovables con la innovación basándose en la agricultura u otros ámbitos de aplicación es lo que me gustaría fomentar de manera que el modelo de negocio crezca siendo más transversal porque hay sinergías. Tecnologías disruptivas hoy de moda se aplican ya en la agricultura como el blockchain. Dentro de diez o quince años no sabemos qué tipo de trabajos habrá y creo que los agricultores del mañana serán informáticos. Al igual que hay carreras que combinan económicas y derecho, creo que como está avanzando el mundo, por lo que veo, por lo que están haciendo starup hoy y el peso de la innovación en la agricultura creo que sería propicio pensar en una carrera que mezclara ingeniero técnico agrícola con informático. Tenemos que fomentar que el talento se quede y desarrollen su modelo de negocio de éxito en Almería. La provincia ya tiene empresas consolidadas muy potentes y el objetivo es nutrirlos de personal formado y para eso hay que crear puentes con la Universidad -ya estamos en varios proyectos- y colaborar los distintos agentes innovadores tanto públicos como privados.

- ¿Qué se puede hacer para fomentar vocaciones de ciencia e investigación en jóvenes estudiantes?

- El PITA -hoy mismo- participa en una iniciativa de ciencia y tecnología en femenino con la intención de fomentar las vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) precisamente porque se ha detectado que hay una población de mujeres inferior y en el parque lo podemos ver perfectamente. Hemos preguntado a los departamentos de recursos humanos y nos dicen que no les llegan currículos. Cada vez hay menos mujeres porque no eligen la opción de ciencia y tecnología en la ESO y con iniciativas como las jornadas de hoy queremos atajar el problema desde el origen y tienen que estar detrás todas las administraciones.

- ¿Cómo puede contribuir el PITA al fomento del emprendimiento?

- A mí me gustaría democratizar el uso del parque y que tuviera una comunicación directa con la ciudadanía en general. Está la Universidad que tiene una comunidad científica de cierto nivel, está la sociedad que es el campo de batalla de las empresas en el día a día y el parque tecnológico yo lo concibo como el paso previo a la madurez del negocio (aunque tenemos empresas ya consolidadas) para que sea el nexo de unión entre la Universidad y las empresas. Dentro del parque tenemos espacios de coworking y empresas pequeñas de emprendedores, creemos mucho en el tejido productivo de las pymes. En este edificio Pitágoras hay empresas con todo tipo de servicios y no habría que salir a la calle para recibir ningún servicio (asesores, abogados, imprentas, diseñadores gráficos... ). Uno de los beneficios de implantarse en un parque tecnológico es que se generan sinergías y hay networking y percibo muchas ganas de colaborar y ayudarse entre las empresas. Por eso te decía antes que si tuviera que resumir la clave para mejorar el PITA y generar empleo es innovación y colaboración y eso es un modelo de éxito contrastado.

La Ciudad Financiera de Cajamar duplicará la población y hay que dotar al parque de mejores accesos y servicios”

- ¿Tienen algún tipo de ayuda para los jóvenes con proyectos?

- Lo primero es atenderlos y ayudarlos, no puede tener el mismo precio una pequeña spin-off que una empresa consolidada. Nosotros formamos parte de proyectos que incluso le buscan inversores, le acompañamos en asesoramiento en la selección de proyectos, ofrecemos nuestras instalaciones para que hagan exposiciones y les buscamos financiación. Y ahí colaboramos con otras instituciones como el Cable de Telefónica y el Ayuntamiento y con la Junta. En el mundo de la innovación se produce una necesaria colaboración público-privada de empresas, fundaciones, administraciones y agentes de conocimiento. Es la única manera, de nada serviría que cada uno hiciera la guerra por su lado. La unión hace la fuerza y nosotros vamos a tender lazos con otras iniciativas en sintonía con nuestros objetivos y como referente en conocimiento y desarrollo tenemos mucho que aportar a los proyectos de otras instituciones.

– ¿Es reversible el ocaso actual de la industria almeriense?

- Hay un problema estructural de Almería que siempre ha sido su bajo nivel de reindustrialización y es preocupante. Cámara de Comercio y patronal lo vienen reivindicando desde hace años y debe ser una necesidad para todos. Debemos ir hacia otro modelo basado en el conocimiento para aumentar el grado de industrialización porque estamos muy por debajo de la media. Cuando infraestructuras como la térmica o la cementera anuncian su cierre debemos iniciar la transición hacia nuevos proyectos y se consigue con la formación de los trabajadores. Hay muchos estudios europeos que nos dicen que a partir de 2030 cambiaremos de trabajo cada cuatro años y esto significa que nos va a obligar a un reciclaje continuo. Y Almería aquí tiene un reto para levantar al sector industrial, pero también con el agroalimentario porque detecto un cierto agotamiento. Factores externos que no podemos controlar como el cambio climático, competencia de países terceros o el estancamiento de los precios están frenando al principal aporte del PIB y la única receta para seguir creciendo es la innovación. No nos queda otra, innovación y modelos de alta productividad. No podemos controlar los precios y en los números macro se detecta cierto agotamiento en el sector agroalimentario. Ya tenemos calidad y somos muy sostenibles en el uso del agua, porque el modelo Almería es muy bueno, pero para seguir siendo competitivos es necesario innovación, no hablo de reinventarse, sino de diferenciarse.

- ¿Cuál es la situación financiera del PITA? ¿Quedan facturas en los cajones?

- No me gusta hacer valoraciones de las gestiones pasadas. Lo primero que hice fue elaborar un plan de negocio y el punto de sostenibilidad probablemente se alcance en breve y a partir de ahí habrá crecimiento y beneficio para los socios porque la sostenibilidad del parque está plenamente garantizada. Nuestra principal fuente de ingresos es la venta de suelo y estamos en una ocupación de suelo del 27%. Se inauguró en crisis y después llegó una época de expansión en la que se ha conseguido eliminar deuda a largo plazo. Ahora tenemos que hacer una buena planificación financiera para que en una hipotética desaceleración el PITA siga siendo sostenible.

- A unos kilómetros del aeropuerto y sin posibilidad de alojamiento, ¿ha tomado nota del déficit?

- El volumen de movimiento de empresarios e investigadores que vienen al parque y su situación nos evidencia que a medio plazo, cuando se duplique la población, vamos a necesitar alojamientos y hay interés de gestores turísticos en abrir un hotel dentro del parque que sería el más cercano al aeropuerto con servicio al parque como a ejecutivos en tránsito. Estamos en conversaciones y existe un proyecto para abrir un hotel en torno a 80 habitaciones. Tiene un gran interés comercial por la cercanía con el aeropuerto, siete minutos en coche.

No sabemos las profesiones del futuro, pero los agricultores del mañana también serán informáticos”

- Y la Ciudad del Cine en el PITA ...

- Por supuesto, para mí sería muy acertado, pero la parcela libre que necesitaría sería la dotacional del Ayuntamiento y le corresponde decidir. Nos vendría muy bien que se vinieran aquí los estudios. Y quiero recordar que relación del PITA con la industria del cine ya existe. Durante el rodaje de Exodus aquí se subió la película íntegramente por la “conexión supersónica” del parque, una de las más rápidas de la provincia.

– A los empresarios y jóvenes emprendedores que tienen dudas sobre venirse al PITA, ¿qué le diría? ¿cuál es su oferta?

- No existe ningún sitio en la provincia de Almería en el que se aúnen tantos servicios y se pueda beneficiar de las infraestructuras propias de un parque tecnológico de calidad y el ambiente de las empresas ya implantadas y su relación directa con la Universidad. Es un sitio ideal para crecer en volumen de negocio. Algunas tienen más del 90% de volumen de negocio fuera de España y siguen aquí. LAB, Biorizon, L&D Aromáticos son ejemplos de empresas que han crecido muchísimo desde Almería. También hay empresas de fuera de la provincia que han elegido el parque como las relacionadas con el big data de la agricultura, hay partner de IBM e incluso de Microsoft como Elastacloud basado en el análisis del agro a través de nuevas tecnologías en la mejora de procesos. Y hablando de software tenemos en el parque a la empresa número uno en el mundo en aplicaciones para el mundo agrícola como es Hispatec y la chispa de la vida (Coca-Cola European Partners).