Entrevista a un actor de acción

Juan Manuel Torres Gómez (Juanma) ha nacido en Almería donde vive en la actualidad. Tiene la edad de 59 años, está casado y tiene cuatro hijos. Gitano almeriense, es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y un grande entre los actores de acción, en especial del género wéstern. Vino al mundo en 1962, año en que el director David Lean rodaba en Almería uno de las mejores películas de la historia, Lawrence de Arabia. A la edad temprana de 7 años Juanma comenzó a formarse como especialista y caballista de acción, al lado de su abuelo "Juan el Gitano". Heredero de tres generaciones de familias de cineastas: su citado abuelo, sus tíos-abuelos y sus tíos, ha trabajado con los mejores profesionales y productoras principalmente de Europa y España. Puede sentirse orgulloso de la carrera que tiene a sus espaldas, habiendo participado en películas como Indiana Jones y la última cruzada (Steven Spielberg, 1989) o Conan, el bárbaro (John Milius, 1982), entre otras muchas de gran relevancia. Juan Manuel asegura de sí mismo, sin modestia alguna, que él es el pasado, el presente y el futuro en el cine, dentro de su profesión, y no porque quiera serlo, sino porque lo tiene en sus genes y se ha preparado toda su vida para ello. Su experiencia en el mundo del séptimo arte le ayuda a formar a las nuevas generaciones como técnicos y dobles de riesgo y para ello ha montado su propia escuela "Actores de Acción" en la que realiza cursos y seminarios y algún que otro evento especial.

-Juan Manuel. ¿Cómo y cuándo se introdujo en el mundo cinematográfico? ¿Y con quiénes se formó?

-Siempre lo digo: en la barriga de mi madre (se ríe). Me he criado en el seno de una familia de profesionales del cine, con los pioneros en Almería: mi abuelo, mis tíos-abuelos y mis tíos. Mis familiares eran mis maestros, dobles de acción de la vieja escuela; me forjé con los mejores. Los gitanos fuimos los primeros especialistas de cine que trabajamos en Almería cuando llegó el boom del spaghetti western.

-¿Por qué se dedica a esto?

-Esto se lleva en la sangre. Pero aún así, uno mismo tiene que trabajar y crecer para poder ser un buen especialista de cine. Y es que cuando te crías dentro de este mundillo (como ya he dicho) te vas puliendo poco a poco como profesional y lo das todo de ti.

-¿Qué supone ser un especialista de cine?

-Ante todo ser un profesional y tener buenas características para este trabajo. Hay que conocer muy bien este mundo del cine y saber interpretar como doble de acción.

-Posee un largo y exitoso currículum dentro de la industria cinematográfica. ¿Puede hacerme un breve resumen?

-Como figurante infantil-juvenil he trabajado en películas del Oeste como: La colina de las botas (Giuseppe Colizzi, 1969), con Terence Hill y Bud Spencer; ¡Agáchate, maldito! (Sergio Leone, 1971); Que viene Valdez (Edwin Sherin, 1971), con Burt Lancaster; o Chato, el apache (Michael Winner, 1972), con Charles Bronson. Y, en la categoría como especialista o doble de acción, en las siguientes películas (también de género wéstern): Los locos del oro negro (Enzo G. Castellari, 1976); Dos granujas en el Oeste (Michele Lupo, 1981), con Bud Spencer; Al este del oeste (Mariano Ozores, 1984), con Fernando Esteso; Esos locos cuatreros (Hugh Wilson, 1985), con Tom Berenger; Apache Kid (Claudio Fragasso y Bruno Mattei, 1987); Trinidad y Bambino: tal para cual (Enzo Barboni, 1995); Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera (Álvaro Sáenz de Heredia, 1996), con Chiquito de la Calzada y Bigote Arrocet; 800 balas (Álex de la Iglesia, 2002), con Sancho Gracia y Carmen Maura; Blueberry: La experiencia secreta (Jan Kounen, 2004); entre otras muchas más. Otras películas que no son del género wéstern en las que también he participado como especialista de cine son: Conan, el bárbaro (John Milius, 1982), con Arnold Schwarzenegger; Nunca digas nunca jamás (Irvin Kershner, 1983), con Sean Connery; Los guerreros del sol (Alan Johnson, 1886); Indiana Jones y la última cruzada (Steven Spielberg, 1989), con Harrison Ford y Sean Connery; Astérix en los Juegos Olímpicos (Thomas Langmann y Frédéric Forestier, 2008), con Gérard Depardieu; o Exodus: Dioses y reyes (Ridley Scott, 2014), con Christian Bale. Además participé en la sexta temporada de la serie de de televisión Juego de Tronos, en 2016, con Emilia Clarke. Tengo una amplia experiencia como especialista de cine en España y Europa, efectuando caídas de caballos, saltos desde grandes alturas, conducción con vehículos de motor, carruajes, caballos, etcétera. Soy el creador de la primera Escuela de Actores de Acción de Almería y socio fundador y presidente de Almería Sol tierra Films, S. L. En 2014 obtuve el premio a la labor durante tres generaciones cinematográficas en el Almería Western Film Festival (AWFF). Soy miembro académico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

-¿Cómo le va en la actualidad?

-Antes fenomenal, ahora es otra cosa muy distinta. Porque cuando era joven había transparencia, humildad, profesionalidad y ante todo respeto. El respeto no se ha perdido, pero ya no se practica.

-¿Durante estos últimos años cuál ha sido su labor más importante?

-Mi iniciativa más significativa es la de intentar conseguir dentro de mis posibilidades que la industria cinematográfica en Almería sea transparente, un mundo de honradez y de respeto a los profesionales del cine.

-¿Qué proyectos tiene en marcha?

-Tengo mi propia escuela de formación llamada Actores de Acción. En ella enseño a los chavales lo que detrás de las cámaras no se ve, impartiendo charlas y prácticas principalmente para que conozcan el mundo cinematográfico y todo aquello que no saben de esta profesión, la de un doble de riesgo o actor de acción, y de la que lamentablemente existe hoy en día tanta ignorancia. Durante este verano hemos estado realizando actividades para los jóvenes que son el futuro, como: discursos informativos sobre el tema en colegios y unas recreaciones de acción en vivo en un barco pirata en Roquetas de Mar. El equipo con el que trabajé estaba formado por Rafael Talaverón González, Antonio Manuel Folqué García, Jesús López Erena (conocido especialista de cine con una amplia trayectoria profesional) y Paco Torres Clemente. La web del proyecto es www.actoresdeaccion.com.

-¿Algún deseo en especial?

-Deseo que las productoras de cine cuando vengan a Almería encuentren a las personas cualificadas y que les paguen lo que les corresponde por su profesión. Que hagan las cosas bien hechas.