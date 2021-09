FINES. Gestada en el Almanzora

Auténtica señora de la Copla, Marifé de Triana hunde sus raíces en Fines ya que, presumiblemente, su madre estaba embarazada de ella cuando la familia emigró a la provincia de Sevilla. Exquisita y apasionada, con voz y estilo propio, está considerada una de las más grandes del género. Sus altas dotes interpretativas, insuperable en el lenguaje gestual y en el manejo de infinitas tesituras y matices, encarna con Concha Piquer y Juana Reina la Santísima Trinidad del género musical andaluz y español por excelencia. A quienes Rocío Jurado no le iba a la zaga.

El Señor se la llevó

una triste madrugada,

y al clarear la mañana

toda la Copla lloró

por Marifé de Triana

(José Nieto Lardón)

Aunque los más cercanos –caso de Anita, su “tata” de siempre- trataban de minimizar el riesgo, su vida tenía, lamentablemente, pronta fecha de caducidad. El desenlace era cuestión de días tras ser ingresada en la Clínica Xanit, de Benalmádena, próxima al domicilio de Torremolinos en el que fijó su residencia décadas atrás. Había cumplido 76 años de edad y un lustro de viudedad -en 2008 falleció su esposo, José María Calvo-, cuando el 13 de febrero de 2013 se apagó su vida.

A la vera del Almanzora

Me queda la desazón de no haber podido charlar con ella de muchas historias: de la desafección de Almería, de su autodidacta formación cultural y cualidades humanas, de comentar libros compartidos, memorias de niñez… No pudo ser. La maldita enfermedad lo impidió. En cambio nos dejó el legado de una garganta, arrebatada o acariciadora según requiriese el corpus de la canción. La posibilidad de seguir disfrutando de joyas musicales tan redondas como Torre de Arena, La Emperaora, La Loba, ¡Ay, Maricruz!, Tengo miedo, Canta guitarra (del abderitano Ortíz de Villajos), María de la O, Cuchillitos de agonía, Tres puñales, Romance de La Lirio, En una esquina cualquiera, ¡Ay, La Corales!, Amor maldito… y así hasta 540 títulos registrados en la SGAE, amén de las versiones originales de otros intérpretes.

Varias de las generaciones que le precedieron tienen sus orígenes en Fines. María Felisa Martínez López vino al mundo en Burguillos, a tiro de ballesta de Sevilla. A las 13 horas del 13 de septiembre de 1936, a dos meses apenas del alzamiento militar rebelde. Siendo un bebé se trasladaron al barrio de Triana, del que tomó el sobrenombre artístico. Tanto sus abuelos paternos (José Martínez/Felisa Capel) y maternos (Julián López/ María Sebastián) eran naturales del hoy industrioso enclave almanzoreño. Ambos varones fallecieron antes de que ella naciese. Madre y padre también eran fineses, aunque este nació circunstancialmente en la emigración de sus progenitores a Brasil. Llevando de la mano al mayor de los cinco hijos habidos en el matrimonio, se avecindaron en el Aljarafe hispalense. Peón caminero o funcionario según el Registro Civil, al morir dejó a la mujer y prole en la precariedad más absoluta; viéndose obligados a trasladarse de nuevo, ahora a casa de un tío de Marifé en Madrid.

Sus biógrafos hacen énfasis en las fatiguitas pasadas y en que la niña se ausentó tempranamente de la escuela, obligada a buscarse el sustento cantando. Lo que desconocen es que viviendo con su abuela María, durante tres años (de los seis a los nueve) asistió puntualmente al colegio público de Fines. Sin embargo, y a pesar de su manifiesto almeriensismo, los paisanos no le rendimos el cariño y admiración que se merecía. La ya consagrada estrella manifestaba elegantemente al diario Ideal. Afortunadamente, el ayuntamiento de Fines y sus vecinos perpetuaron su memoria en el callejero: <Plaza Marifé de Triana>:

Estoy extrañadísima, de verdad, muy extrañada, porque mis raíces están ahí, de que recorra toda Andalucía menos Almería. Me extraña y me duele un poquito, aunque también quiero ser sincera y pensar que si no me llaman es porque no les intereso…

Teatro Cervantes

Marifé visitó Almería en el bienio 1950/52 enrolada en el teatro-circo Chino de Manolita Chen, aunque su debut como cabecera de cartel tuvo lugar los días 7 y 8 de enero de 1958 en el Cervantes con La Emperaora, fantasía lírica en dos partes y música del maestro Gordillo. Es triste subrayar que en ésta ni en las siguientes noticias del entonces único diario aludiesen a sus orígenes ni le recabasen entrevistas. Su cuarta y penúltima actuación (teatro Cervantes, 04/01/1966), la genial intérprete de la canción andaluza lideró “La niña de Agualucero”, con la colaboración especial de Enrique Montoya. En los diez cuadros de la obra escrita para su lucimiento, Marifé de Triana volvió a subyugar a un teatro que había colgado el cartel de “No hay localidades”. En noviembre de 1989 participó en la fiesta inaugural de Canal Sur Radio en Almería e intervino en la Caseta Popular el 31 de agosto en el marco de la Feria y Fiestas de 1995. Fama y nacimiento que legitima su protagonismo en esta página.