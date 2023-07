La Fiscalía mantiene su acusación contra el acusado de amenazar armado a su ex tras allanar su casa

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su acusación contra el hombre de 32 años acusado de entrar a la fuerza en la vivienda de su excompañera sentimental en Antas tras derribar la puerta de una patada tras haber ocasionado desperfectos en las ventanas para amenazarla seguidamente mientras esgrimía un cuchillo que había cogido de la cocina y empujarla fuertemente contra una pared, causándole lesiones leves, antes de ser arrestado por las autoridades.

Durante la última sesión del juicio con tribunal de jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería, la acusación particular ha retirado su acusación por el delito de lesiones leves que el Ministerio Público ha mantenido apoyada por la declaración de los forenses, que dieron cuenta del parte de lesiones presentado por la víctima, y a su vez denunciante, en el que se reflejaban las equimosis derivadas del ataque del acusado, que ha sido corroborado por dos testigos.

Por su parte, la defensa ha vuelvo a solicitar la libre absolución del acusado aunque, de forma alternativa en caso de que fuera declarado culpable, ha interesado penas menores de dos años y siete meses de prisión por allanamiento con diez meses de multa a razón de tres euros diarios, seis meses de multa en los mismos términos por el delito de daños y 50 días de trabajo en beneficio de la comunidad por maltrato. La Fiscalía pide penas de hasta siete años de prisión conmutables por cinco años de expulsión del territorio nacional.

Durante la última sesión del juicio previo a la entrega del objeto de veredicto al jurado han declarado en sala la pareja amiga de la víctima que se encontraba en casa de la mujer en el momento en el que se sucedieron los hechos, quienes han constatado que se encontraban con la afectada el 23 de diciembre de 2021 sobre las 14,30 horas cuando el acusado comenzó a llamarla por teléfono "amenazándola".

Así, han relatado que estando en el interior de la vivienda, situada en el interior de una urbanización, comenzó a "golpear las ventanas", de modo que incluso habría tratado de forzar alguna de ellas mientras gritaba desde el exterior. Los testigos han asegurado que, acto seguido, el acusado se fue a la puerta de acceso del inmueble, que tiró "de una patada" pese a que ellos mismos trataron de sujetarla. "Con dos patadas la tiraba perfectamente, no era una puerta fuerte", ha precisado la declarante.

Los testigos, quienes han asegurado que ellos mismos llamaron a las autoridades así como la denunciante, que telefoneó a la Policía Local antes de que el acusado entrara en la casa, han explicado que trataron de mediar con el acusado para "calmarlo". "Él llegó desencajado, en plan para quitarla de en medio", ha indicado la amiga de la víctima, quien reconoce que el acusado estaba "fuera de sí", por lo que no ha descartado que, a su parecer, el hombre hubiera tomado algún tipo de sustancia.

En la misma línea se ha expresado el otro testigo, para quien el acusado parecía haber bebido por "su forma de actuar" y porque "olía a alcohol". "La empujó contra la pared mientras la agarraba del cuello", ha manifestado antes de precisar que fue posteriormente cuando cogió un cuchillo sobre la encimera de la cocina. "Lo cogimos por la espalda pero no podíamos con él. Me cortó pero fue sin querer, por eso no denuncié", ha añadido.

Ambos testigos han admitido que la situación generó "miedo" en ellos hasta que consiguieron "calmar" al acusado, con el que salieron a la calle. Fue entonces cuando aparecieron las autoridades y, según han afirmado, vieron al acusado arrojar el cuchillo que aún portaba con él y que los agentes recuperaron más tarde de debajo de un coche tras su arresto.