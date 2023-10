El Gobierno traslada a Almería a otros 166 inmigrantes llegados en cayuco a Canarias

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha acusado al Gobierno de “deslealtad institucional” por no haber contado con el Ayuntamiento para “formar parte de la organización y toma de decisiones” en el traslado. De hecho, ha asegurado que se enteró del operativo dos horas antes de hacerse efectivo , insistiendo en que "ante una situación tan sensible donde estamos hablando de personas, es fundamental la colaboración entre instituciones”. Eso sí, ha querido manifestar su comprensión y solidaridad con las islas Canarias al tiempo que ha remarcado que “Almería es una tierra de acogida, somos un territorio solidario con las personas que vienen de otros países y en nuestra ciudad conviven en armonía 117 nacionalidades".

El PP denuncia el "desbordamiento" de la inmigración

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha censurado este jueves el "desbordamiento de la inmigración que se está produciendo en nuestro país" y ha reclamado al Gobierno que no actúe de forma "unilateral" en el traslado de migrantes a distintos puntos de España. En declaraciones a los medios en Almería, el popular se ha referido a la situación que se vive estos días de "llegada de inmigrantes a Canarias que están siendo trasladado a distintos puntos de la península" para señalar que se trata de un "tema muy sensible, que requiere de coordinación". "Andalucía siempre ha demostrado que es tierra de acogida y solidaria. Está claro y se ha demostrado la predisposición del Gobierno de Andalucía en ayudar y todo funcionaría mejor si se hace de una manera coordinada entre todas las administraciones públicas", ha dicho. Bendodo ha reclamado al Gobierno que cuente con la Junta de Andalucía, así como con los ayuntamientos y diputaciones afectados, porque no puede comunicarse una decisión "en el minuto antes" y "no se pueden tomar estas decisiones de forma unilateral desde el Palacio de La Moncloa". Pide que se ponga fin a esa "unilateralidad que está aplicando el Gobierno de España" en lo relativo a la movilidad de los inmigrantes llegados a Canarias, porque "siempre da mejores resultados la colaboración institucional". La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), que ha acompañado a Bendodo en estas declaraciones, se ha sumado a las reivindicaciones del coordinador general, ya que al Ayuntamiento de la capital le gustaría "formar parte de la toma de decisiones".