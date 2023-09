La Junta al TSJA: El Algarrobico es no urbanizable desde 1994 y Carboneras no ha cumplido la sentencia

"No parece que tales complicaciones jurídicas, e incluso subjetivas por la pluralidad de administraciones implicadas, con Ayuntamiento, Junta y Estado, puedan resolverse sin que se lleven a cabo los trámites del procedimiento legalmente previsto, es decir, la revisión de oficio", remarcó. La revisión de oficio del permiso municipal debe llevarla a cabo el consistorio.

Consideró, asimismo, que existe una "inadmisible lenidad de todas las administraciones involucradas" en alusión a Ayuntamiento de Carboneras, Junta de Andalucía y Estado y que esta "ha propiciado una actuación carente de toda razón y toda lógica" en torno a la construcción del hotel. No obstante, avisó de que la solución "no puede distorsionar las instituciones jurídicas".

En esta línea, en su escrito, el Gobierno andaluz destaca que el ayuntamiento "no ha llevado a puro y debido efecto" las sentencias, lo que "las privaría de sus efectos prácticos", y pide que el TSJA se pronuncie "negando al ayuntamiento cualquier actuación contraria a lo fallado" en vía judicial sobre El Algarrobico.

"La nulidad de la clasificación del suelo se ha alcanzado en vía judicial, no administrativa, por lo que la actividad municipal en la ejecución de la sentencia no puede ir más allá de recoger formalmente en el planeamiento vigente el grado de protección que le corresponde", apunta.

Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz mantienen que el consistorio, gobernado entonces por el PSOE, se extralimitó "en el cumplimiento" de esta y otras sentencias entorno al paraje" y que el acuerdo "no ejecuta con la fidelidad debida la resolución judicial firme a la que intenta pretendidamente dar cumplimiento" ya que "obvia el resto de pronunciamientos judiciales recaídos, que tienen efecto de cosa juzgada". Este es un extremo que han sostenido los ecologistas ante el TS para pedir la nulidad de la licencia municipal de obras.

Remarca que, dado que en los terrenos de El Algarrobico no se puede construir "desde 1994", el consistorio debe "cesar" todas las actuaciones que, desde esa fecha, "cuestionen su calificación como suelo no urbanizable especialmente protegido".

Para el Gobierno andaluz, la condición de no urbanizable del suelo de este paraje "no procede de efectos sobrevenidos" como sostiene el Ayuntamiento en su acuerdo de pleno de 26 de abril, sino que ha quedado "establecida judicialmente con efectos desde 1994, mucho antes de que, en 2009", según remarca, se aprobase por la corporación municipal la calificación como urbanizable "ahora anulada".

Por esta razón, la Junta solicita, además, que el alto tribunal andaluz anule parcialmente el acuerdo municipal adoptado en pleno el pasado mes de abril al considerar que no era "necesario" porque El Algarrobico tiene, 'de facto', la clasificación de suelo protegido donde no se puede edificar "desde 1994", año en el que se publicó la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

La Junta de Andalucía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordene "expresamente" al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a reflejar, tanto "en sus documentos" como "en sus decisiones", que el paraje de El Algarrobico y el suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata son "suelo no urbanizable de especial protección desde 1994".

Ecologistas ven "acertada" la posición de Junta, que avala la "nulidad" de licencia del hotel del Algarrobico

Ecologistas han celebrado este jueves la "intervención" de la Junta de Andalucía en la ejecución de las sentencias entorno al paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y el hotel de Azata, y han señalado que, si los terrenos son "protegidos desde el año 1994", la licencia municipal de obras concedida en 2003 es "nula de pleno derecho".

Ha remarcado que la "matización" hecha por la Junta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que sostiene que el suelo es "no urbanizable de especial protección desde 1994" significa que el Ayuntamiento carbonero "tiene la obligación de anularla".

En declaraciones realizadas a Europa Press, el abogado en todos los procedimientos judiciales, José Ignacio Domínguez, ha remarcado que la puntualización que ha trasladado la Junta al tribunal "es muy importante" de cara a la consecución definitiva de la demolición de la edificación de 22 plantas y 411 habitaciones.

"La Junta de Andalucía por fin ha intervenido en el asunto y lo ha hecho de manera muy acertada", ha afirmado Domínguez, quien ha añadido que el Tribunal Supremo (TS) "ya ha ordenado al Ayuntamiento anular la licencia municipal" mediante procedimiento de revisión de oficio, "aunque sigue sin hacer caso".

Al hilo de esto, el abogado conservacionista ha subrayado que la Junta no acepta el argumento dado por el Ayuntamiento en el acuerdo de pleno por el que "modificó" la calificación del paraje como no urbanizable de especial protección y, por eso, pide al TSJA que lo anule ya que no daría cumplimiento a la sentencia.

"Los terrenos son protegidos desde 1994 y no son, como dice el Ayuntamiento, urbanizables hasta que han surgido unas incidencias sobrevenidas nuevas que le han obligado a cambiar el PGOU", ha concluido.