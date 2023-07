Manuel Pérez Solá: "Tenemos que garantizar el autoconsumo energético"

-'Sumar' no parece que vaya a conseguir representación el domingo según las encuestas, ¿por qué hay que votarles?

-Lo principal es que el sexto parlamentario se juega entre PP, Vox y Sumar. Hay un diputado en juego. Es importante que nos voten para quitarle uno a Vox y que por primera vez haya un parlamentario andaluz ecologista, formando un nuevo gobierno de coalición. Estas provincias pequeñas van a decidir si el bloque progresista gobierna.

-El PSOE está haciendo campaña por el 'voto útil' en provincias como Almería, donde se eligen seis diputados

-El PSOE tiene su electorado fiel y hacen un llamamiento a que la gente que les ha votado les vote. Nosotros vamos a la izquierda del PSOE y a los desencantados de la política, a esa gente joven que no ha votado nunca, que acaba de cumplir los 18 años, pensamos en ellos con programas como la herencia universal o la posibilidad de independizarse y tener su propia vivienda. Mucha gente joven está muy alejada de los partidos porque nos centramos en el voto consolidado. El PSOE va a luchar para conseguir dos diputados y no quedarse a uno y el voto de descontento no lo recogen ellos.

-Dígame la primera medida que tomarían pensando en Almería si logran revalidar la coalición

-Hay dos cosas en las que Almería tiene que dar ejemplo: en energía, con las capacidades para producir renovables gracias al número de horas de sol y al viento. Tenemos que garantizar el autoconsumo, eso se hace con planificación. La segunda tiene que ver con una agricultura sostenible, con un consumo eficiente de agua. Nuestro déficit hídrico es mayor y no podemos poner todo en regadío. Queremos usar eficazmente el agua con más desaladoras. Las multas de la UE se pueden solucionar con el tratamiento de las aguas residuales. Hay que darle una solución al tema de la migración, no podemos tener a 60.000 personas trabajando sin documentación ni derechos laborales, manteniendo nuestra riqueza. Una provincia con larga tradición de migración tiene que ser sensible. Tiene que tener los mismos derechos y que sean unos ciudadanos más. No se le pueden poner "puertas al campo". Muchos huyen de guerras y de la sequía en África.

-El tema ferroviario es importante esta campaña. ¿Qué proponen?

-No podemos permitirnos el aislamiento ferroviario. Necesitamos la conexión con el Corredor Mediterráneo. Tenemos que quitar miles de camiones que dejan una huella ecológica. Queremos un tren desde el Poniente, desde Adra, que interconexione la comarca con la capital y se puede usar en el transporte de cercanías.

-La llegada del AVE es un punto central del debate público. El popular Antonio Repullo expresó en 'Diario de Almería' que no descarta un retraso en la fecha final si se comprueba que no está ejecutada la obra como debería pero el PSOE se mantiene en 2026. ¿Se atreve a ponerle fecha?

-La llegada del AVE ha estado parada pero ha tenido un avance. Hay un tapón en Lorca y Valencia, no depende solo de Almería. Aunque la obra esté terminada en 2026 va a ser difícil. Con una sola vía hecha, lo que provoca el paso de un tren de mercancías sea por el mismo lugar que el de pasajeros, hay que hacer unos ajustes muy costosos para que pase el AVE también. El dinero se debería dedicar a mejorar los trenes que tenemos. No puede ser que se quede la gente parada a cuatro kilómetros de la estación. Debe haber un cercanías del Bajo Andarax, son "pueblos dormitorio" que mejorarían las comunicaciones pero está en un cajón.

-Hay mucho votante cabreado con las peleas de partidos entre la izquierda. ¿Cómo se les reengancha?

-Ha acelerado un proceso muy triste con las disputas de partidos que defendemos lo mismo por ver quien encabezaba las listas. Yo soy de Equo, un partido pequeño, y me han considerado la persona más transversal. Hay gente que es política no profesional, gente nueva, del mundo de la ecología y del feminismo. Los tres partidos estamos representados en todo, es coral. Alguien tiene que ir en primer lugar pero podría haber sido otro. Se nos acerca mucha gente y dicen que unir a quince personas les motiva. Estamos desde ecologistas hasta comunistas. Si mantenemos la cohesión, 'Sumar' tendrá futuro. El PSOE tiene un techo electoral y a su izquierda nos unificamos por primera vez. Yolanda Díaz es muy importante, no promete sino que demuestra su talante con la Reforma Laboral. La izquierda puede gestionar bien lo público, hemos demostrado que no estamos en la utopía.