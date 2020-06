El poblado del MiniHollywood en Tabernas recobrará su vida este sábado con la apertura de las instalaciones casi tres meses después de haber cerrado debido al estado de alarma por el coronavirus. José María Rodríguez, director del Parque Temático del grupo Senator Hotels & Resorts, sostiene que “ultimamos los preparativos para adaptar los espectáculos tanto de western como de salón a las normas impuestas por la COVID-19”.

Rodríguez apunta que “este nuevo período de apertura se denomina Tiempo de forajidos, con la idea de que cualquier visitante pueda camuflar sus mascarillas como si en realidad fuera un forajido. Se pretende que esa mascarilla haga como si realmente se trataran de forajidos. Todos seremos forajidos en el poblado”.

En estos días se han realizado varios ensayos para que los especialistas no contacten unos con otros, sino que haya interpuesto un rifle o un elemento de madera, evitando así el contacto físico entre dos personas. “De inicio vamos a evitar las concentraciones, por lo que el público se sentirá en un espacio abierto y no precisamente en un parque temático” comenta Rodríguez.

En lo que respecta a la restauración, en lugar de ofrecer el buffet habitual en el Poblado se va a ofertar una barbacoa servida al aire libre. “Y el espectáculo del can can se llevará a cabo en la calle. La idea es que la animación esté siempre en la calle. Y en el salón se puede uno tomar un refresco y las mesas mantendrán las distancias, pero de momento en su interior no habrá ningún tipo de espectáculo”, comenta.

De momento el poblado se abrirá en junio los sábados y domingos y durante julio y agosto se abrirá todos los días. El precio de la entrada para un adulto es de 22,90 euros y 13,60 euros para menores. Hay una oferta especial para el mes de junio donde la entrada para adultos costará 19,90 euros y 9,90 euros a los menores.

El poblado que se construyó hace 55 años para el cine retoma tras este paréntesis los rodajes. “La película holandesa que estaba prevista que se rodase en la última semana de marzo ya nos han confirmado que se llevará a cabo en septiembre”, apunta José María Rodríguez, responsable del Parque Temático.

La celebración de comuniones también se retoman a partir de julio. “Tengo ya más de 30 comuniones para realizar a partir del 4 de julio”, sostiene Rodríguez que no puede ocultar su felicidad ante la apertura del Poblado este próximo sábado.